1 iunie, de Ziua copilului. UPT îi invită pe prichindei pe stadionul Știința, la Poli Kids Fest

Stadionul Știința se transformă miercuri, 1 iunie 2022, într-o adevărată lume a copiilor. Lor le este dedicat Poli Kids Fest, cea mai mare petrecere, organizată de Universitatea Politehnica Timișoara cu sprijinul tuturor facultăților și al invitaților speciali, ce ce garantează o zi întreagă de distracție, voie bună, dar și ateliere instructiv-educative pentru cei mici.

Programul bogat, derulat între orele 10:00 – 18:00, include Teatru pentru Copii – Merlin, cu „Noua poveste a Scufiței Roșii” (orele 11:00 – 12:00), Pinata Party, Face painting, Jocuri, petrecere cu personajele de poveste Elsa, Anna, Mickey, Minnie, Batman, Pisoi, Belle, Albă ca Zăpada, desene pe asfalt (orele 13:00 – 16:00).

Pe parcursul întregii zile vor fi disponibile tobogane, trambuline, carusel, cabină foto, tonete cu burgeri, înghețată, vată de zahăr, clătite, răcoritoare, în timp ce membrii clubului Sportiv Politehnica Timișoara vor efectua o serie de demonstrații.

Tot pe parcursul întregii zile, facultățile Universității Politehnica Timișoara vor organiza o serie de ateliere instructiv educative, dar și distractive:

Roboțelul LEGO (Facultatea de Automatică și Calculatoare);

Console de jocuri (Facultatea de Automatică și Calculatoare);

Macheta construcții (Facultatea de Construcții);

În lumea roboțeilor (Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică);

POLI/color (Facultatea de Arhitectură și Urbanism);

Fii Tu Fratele Mai Mare! (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale);

Să comunicăm în echipă! (Facultatea de Științe ale Comunicării);

Magia Chimiei (Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului);

Să învățăm să fim creativi (Facultatea de Mecanică);

Vin roboții (Facultatea de Mecanică);

Show me your DNA! (Facultatea de Mecanică);

Kart Mecanum (Facultatea de Mecanică);

Prototipare rapida și încercări distructive (Facultatea de Mecanică);

Lumea VR – Centrul eLearning.

Nu în ultimul rând, noul centru cultural MV sci-art organizează o serie de ateliere artistice, sub genericul „New kids on the art block”, după cum urmează:

12:00 – yOlga, cu actrița Olga Török;

13:00 – workshop de ilustrație, cu artista Iulia Toth;

14:00 – povești sci-fi, cu scriitorul Cristi Vicol;

15:00 – atelier de decupaj și pictură, cu artista Ioana Cociș;

16:00 – creative thinking, cu specialista în educație Alis Stratan;

17:00 – incursiuni în META Spațiu, cu Mirela Stoeac-Vlăduți

