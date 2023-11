1 MV – epicentrul distracției 1971-1986. unu unu zero zero unu zero zero – 100 de ani de Campus, vineri seara, la UPT

1 MV – epicentrul distracției 1971-1986. unu unu zero zero unu zero...

Expoziția unu unu zero zero unu zero zero se deschide pe 10 noiembrie, de la ora 19:00, în holul Facultății de Mecanică, și va putea fi explorată până pe 10 februarie 2024.

100 de ani de Campus UPT (unu unu zero zero unu zero zero – în cod binar) reprezintă nu doar un secol de excelență academică, ci și un moment al schimbării de paradigmă, de transformare și adaptare la era digitală. Suntem martorii evoluției unei instituții care a țesut, în mod complex, principiile de “spațiu” și “loc”, ziduri și oameni, educație și comunitate.

Expoziția și-a propus să sondeze relația simbiotică dintre oameni și mediul universitar, dintre diversele structuri rizomiale care dau particularitate campusului și să exploreze posibilitatea unor zone de intersecție, a negocierii unor structuri spațio-temporale, ce se sustrag unei interpretări uniperspectivale.

Artiști care expun sunt Dona Arnakis, Claudiu Cobilanschi, Cosmin Haiaș, Ana Kun & Noemi Hugel, Maria Mandea, George Roșu, Mihai Toth

Contribuții importante și-au adus Radu Radoslav, Peter Jecza, Mimo Obradov. Curator: Mirela Stoeac-Vlăduți

unu unu zero zero unu zero zero reflectă la istoria campusului Universității Politehnica Timișoara punând în lumină diverse momente, la modul în care patrimoniul construit influențează natura comunității și culturii sale.

Artiștii participanți – unii dintre ei, foști absolvenți ai UPT – oferă, prin intermediul lucrărilor realizate pentru expoziție, noi moduri de percepție a spațiilor, de interacțiune cu acestea și de transformare a lor în “locuri” cu sens, încărcate cu valori simbolice și cu rezonanță culturală.

Expoziția se împarte în trei spații: holul principal al Facultății de Mecanică (prima clădire din ansamblul proiectat de arh. Duiliu Marcu, în 1923), căminul 1 MV și cantina. Dincolo de aspectul tehnocratic al mediului construit, pe care ne focusăm, deseori, atunci când ne gândim la universitate, se desfășoară un areal eterogen de microexistențe, de fire aproape invizibile, efemere, un ecosistem intelectual complex – capitalul uman.

Astfel, vineri, 10 noiembrie, va avea loc de la ora 19:30, vernisajul expoziției conexe Discoteca MV. Un spațiu cu un istoric bogat, parterul căminului 1 MV care găzduiește, astăzi, centrul MV sci-art, a fost unul dintre epicentrele distracției în perioada 1971-1986.

Curatorul expoziției, Mimo Obradov, reînvie o felie importantă de istorie și aduce în atenția publicului povești de neuitat, personaje importante ale muzicii timișorene și o arhivă bogată de imagini. Completată de intervențiile artiștilor Dona Arnakis, George Roșu și Florin Iepan (regizor al filmului “Păr”, montaj: Călin Meda), expoziția devine un arc peste timp, care ne transportă într-o epocă în care setea de libertate, individualitatea și dorința creatoare devin elemente subversive, ținute atent sub observația regimului opresiv al perioadei comuniste.

Mimo Obradov a explicat: În luna septembrie a anului 1971, la Timișoara s-a deschis una din primele discoteci din România, binecunoscuta „1 MV”, la clubul Politehnicii de la parterul căminului 1 Mihai Viteazu. În Timișoara exista încă din 1967 clubul pop-rock „PM 6”, care l-a avut ca prezentator pe Petru Umanschi, cel care a pornit și o discotecă, cu program regulat, în 1970. Încă nu apăruse genul muzical „disco”. Muzica trebuia să fie dansantă, iar prezentarea s-a făcut după șablonul DJ-ilor de pe posturile radio pirat și cele din bazele militare americane din Europa de vest.

Instalațiile de lumini erau constituite din globuri cu bucăți mici de oglinzi lipite, globuri atârnate în tavan și rotițe cu motorașe electrice pe care se proiecta lumina din proiectoare de lumini. Arsenalul de efecte de lumini mai consta și din stroboscoape și orgă de lumini colorate, acomodată automat după ritmul muzicii. Muzica era redată de pe benzi de magnetofon, care trebuiau derulate până la melodia care urma să intre în programul discotecii. Drept urmare, abilitățile celor care se ocupau de asta erau cât se poate de importante.

A treia parte a rememorării unui secol de Campus UPT o constituie bucătăriile din căminul 1 MV (cea de-a doua clădire din campusul istoric al UPT proiectat de arh. Duiliu Marcu), care au devenit un loc al experimentului culinar, în cadrul expoziției unu unu zero zero unu zero zero (100 de ani de campus Universitatea Politehnica Timișoara)

„Rețete studențești” este o serie de 5 rețete vegane rapide, echilibrate special pentru studenții din căminul 1MV. Rețetele sunt concepute de bucătăreasa Noemi Hügel și desenate de artista Ana Kun în urma unor interviuri cu 30 de studenți care trăiesc și gătesc în căminul 1MV, realizate prin amabilitatea lui Ovidiu Tărău – student la Universitatea Politehnica Timișoara.

Două conserve, Tava iute, Salata ca o șaorma, Ciorba viteză și Prajiturică sunt rețete dezvoltate special pentru 4 porții (camerele standard sunt pentru 4 studenți) și răspund unor observații și dorințe ale studenților intervievați: experiență redusă, echipament minim, rapiditate, eficiență, savoare. Rețetele, însoțite de mici tips&tricks sunt prezente sub formă de concertină în bucătăriile din cămin și sub formă digitală pentru a fi diseminate ușor.

La deschiderea evenimentului, Noemi Hügel și Ana Kun vor servi o supă studențească vegană, ce poate fi adaptată pe loc la gusturile diverse ale publicului.

Proiectul face parte din Programul Cultural Național Timișoara – Capitală Europeană a culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul Overborder Culture+, derulat de Centrul de Cultură și artă al județului Timiș, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Evenimentul face parte din programul Sci-art your life! , parte din programul Cultural Național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin buget de la Ministerul Culturii.

UPT Campus Creativ este un proiect inițiat de Universitatea Politehnica Timișoara și Liga AC

Parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, Timișoara 2023, finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

