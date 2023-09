100 de ani de istorie! Programul și harta pentru ”Noaptea Campusului Deschis 2023. Noaptea Cercetătorilor Europeni”, la UPT

Universitatea Politehnica Timișoara a prezentat programul și harta pentru Noaptea Campusului Deschis 2023. Noaptea Cercetătorilor Europeni – un eveniment al „DE CE”-urilor tinerei generații, care va acea loc, pe 29 septembrie 2023, la Timișoara.

Noaptea Campusului Deschis, parte din noaptea Cercetătorilor Europeni, este evenimentul care invită timișorenii și turiștii la un traseu de explorare în campusul Universității Politehnica, un loc care adăpostește 100 de ani de istorie și tradiție.

Gândit ca un traseu prin spații în care știința, tehnologia și arta se îmbină în instalații și discuții, Noaptea Campusului Deschis este ocazia în care fiecare vizitator își poate pune pălăria de explorator și poate descoperi curiozități din domenii diverse.

Sub îndemnul „Nu aștepta răspunsurile. Caută întrebările”, evenimentul organizat de UPT Campus Creativ este o ocazie de explorare, conectare și socializare.

Programul complet al evenimentului îl prezentăm mai jos. Porțile se deschid la ora 18:00, și pe parcursul nopții, până la 01:00, campusul este împărțit pe diverse zone de activități și micro-evenimente.

Traseele de la Noaptea Campusului Deschis încep din fața Bibliotecii UPT.

TRASEUL Cercetare & știință:

Știința la miezul nopții

UNDE: Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara

DETALII:

Conferință Mihaela Zavolan & Anna Dumitriu la Sala polivalentă BUPT, 22:00-23:00

Conferință Adam Somlai-Fischer & Alex May & Franz Fidler la Sala polivalentă BUPT, 23:00-00:00

Laboratoare Deschise

CÂND: începând cu ora 19:00

DETALII:

Formula Student – UPT Racing Team. Simulatoare de racing și prezentare monoposturi. În holul Facultății de Mecanică.

Tehnologii și echipamente de sudare în mediu de gaze protectoare. Activități didactice și de cercetare, despre îmbinarea robotizată prin sudare a materialelor metalice. La Departamentul IMF, Laboratorul de Sudură

Materiale si structuri inteligente. Prezentarea proiectului EEA Bicicleta cu hidrogen și Proiectul EEA CoDe-PEM. La Facultatea de Mecanică, Clădirea SPM, sala 113

Laborator de încercări la tracțiune. Teste de tracțiune, compresiune, încovoiere, torsiune, oboseală. La Facultatea de Mecanică, Laboratorul de RM.

Laborator de programare asistată de calculator și prelucrări CNC. La Facultatea de Mecanică – Laborator Mașini unelte cu comandă.

Laborator motoare cu ardere internă. Demonstrație experimentală motor poli combustibil bio (ulei floarea soarelui, rapiță, biodiesel, etc). În Parcul Facultății de Mecanică.

Laborator turnare. Turnarea manuală a materialelor metalice în forme realizate manual, realizarea unor forme temporare în amestec de formare, iar vizitatorii pot pleca acasă cu acele obiecte, drept suvenir. La Facultatea de Mecanică, Clădirea SPM, Laborator Tehnologia Materialelor

Laborator prelucrare laser. Realizarea de gravuri, debitări în diverse materiale de natură lemnoasă și plastică și realizarea unor brelocuri de lemn. La Facultatea de Mecanică Sala M006

Ingineria transporturilor și a traficului. Laboratorul este dotat cu un stand în mărime naturală, unic în România, al treilea în UE) pentru studiul locomotivelor, un stand de motoare și o dioramă pe care se studiază modul de exploatare al vehiculelor feroviare. În cadrul laboratorului vizitatorii pot explora studiul traficului feroviar și a obiectivelor ce pot fi integrate în turismul feroviar, cât și studiul poluării fonice în transporturi. În Parcul Facultății de Mecanică

Atelier de prelucrare prin frezare. Prelucrări mecanice de debitare, găurire, frezare, gravare și printare 3D. La Facultatea de Mecanică, Sala N013.

Diseminarea rezultatelor cercetării din sfera științelor socio-umaniste. Prezentare de materiale informative, volume colective, facilitat de Facultatea de Științe ale Comunicării. Holul Facultății de Construcții & Arhitectură și Urbanism & Științe ale comunicării și Centrul Expozițional

Standuri de prezentare pentru domeniile de studiu: Inginerie Civilă, Ingineria Instalațiilor și Inginerie Geodezică. Holul Facultății de Construcții & Arhitectură și Urbanism & Științe ale comunicării.

Laborator de încercări pe materiale și structuri. Vino să vezi cum faci o construcție să supraviețuiască unui cutremur, unui incendiu sau unei explozii. Pe Str. Ioan Curea nr. 1, la Departamentul CMMC, din cadrul Facultății de Construcții.

Laborator de încercări experimentale pe elemente din beton, zidărie, lemn, folosite în construcții civile. La Facultatea de Construcții – Laborator betoane.

Experiențe de realitate virtuală și augmentată în arhitectură și design.Facilitat de Facultatea de Arhitectură și Urbanism. Holul Facultății de Construcții & Arhitectură și Urbanism & Științe ale comunicării.

Magia chimiei, facilitat de Facultatea de Chimie – Experimente chimice interesante și spectaculoase, precum schimbarea culorii indicatorilor acido-bazici, vulcanul chimic, reacții de chemiluminescență, observarea cristalelor la microscop, oxidări energice. La Parcul Facultății de Mecanică.

Sisteme Flexibile de Producție. Proiectarea sistemelor de producție. Prototipare 3D. Holul Facultății de Mecanică.

Programarea Calculatoarelor, Microcontrolere, Software pentru Electronică Aplicată, comanda unei mașinuțe pentru a se deplasa la un punct de coordonate date, măsurarea distanței cu senzori dedicați, aplicații cu senzori și LED-uri – ce se află în spatele lor, cum se pot realiza acestea. Realizarea aplicațiilor cu microcontrolere de la Texas Instruments și microcalculatoare. Facilitat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Corpul Electro, Sala B319.

Transmisie radioamatori, strigătul radioamatorilor Politehniști – realizarea unor transmisiuni pe „calea undelor radio”, explicarea tehnicilor și a fenomenelor utilizate. Facultat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Corpul Electro, Sala B315.

Conversia inteligentă a energiei, modelarea și simularea convertoarelor de putere, tehnici soft-switching, neliniaritate și haos în electronica de putere. Facilitat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Corpul Electro,Sala B128.

Nodul de Cloud Computing al UPT. Facilitat de Facultatea de Automatică și Calculatoare. În Holul Electro.

Laboratorul de Arhitecturi și Sisteme de Calcul Avansate, căutăm să descoperim și să exploatăm noi arhitecturi de calcul observând procese biologice și importându-le în siliciu digital. Vizitatorii vor avea o prezentare a conceptelor de calitate a aerului; prezentare soluții de măsurare a calității aerului; măsurarea calității aerului la nivel personal; harta calității aerului pe Timișoara; discuții și întrebări. Facilitat de Facultatea de Automatică și Calculatoare, Clădirea Electro, Corpul B, Sala B518.

Laboratorul de baze de date și inteligență artificială (DBIA). Principalele teme de cercetare constau în metode automate de învățare, rețele neuronale, datamining și baze de date. Vizitatorii vor avea o prezentare a conceptelor de inteligență artificială și învățare automată, vizualizare soluție de recunoaștere vizuală,interactiune cu un modul GPT antrenat cu date din UPT. Facilitat de Facultatea de Automatică și Calculatoare, Clădirea Electro, Corpul B, Sala B419.

Laboratorul de AR/VR si Game development. Prezentare concepte de realitate augmentata, virtuală și mixtă, prezentare concepte de game development, simulare și utilizare aplicații de AR. Facilitat de Facultatea de Automatică și Calculatoare. Holul Electro.

Laborator de cercetare în domeniul energiilor regenerabile. Prezentări și demonstrații experimentale referitoare la energiile regenerabile. Facilitat de Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică. La Corp D, sala D003.

Laborator de Tehnica Tensiunilor Înalte, domeniul Electroenergetică, experimente vizând descarcari de foarte înaltă tensiune pe corpuri izolatoare și pe sticlă. Facilitat de Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică. La Corp D, sala D006.

Experimentarium TM

Experiențe de realitate virtuală și realitate extinsă by Spotlight Heritage Timișoara.

Spotlight Heritage Timișoara este o inițiativă culturală digitală a Universității Politehnica din Timișoara în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, suprapunând patrimoniul în format digital și fizic. Spotlight Heritage Timișoara sporește interesul publicului larg pentru cartierele istorice ale Timișoarei, marginale și neglijate, folosind tururi ghidate și povești digitale pentru a da posibilitatea localnicilor și turiștilor să vadă, să audă, să simtă, să acționeze, să co-creeze și să interiorizeze orașul.

Proiectul îmbină amintirile personale, din trecut și prezent, cu datele istorice și arhitecturale, prin suprapunerea digitală a patrimoniului imaterial din cărți, amintiri, povești orale și artă.

La Noaptea Campusului Deschis, timișorenii vor putea explora prin ochelari de realitate virtuală și mixtă, un „scurt tur” prin istoria cartierelor vechi ale Timișoarei și povești despre istoria multiculturală și multietnică a orașului.

Standuri de prezentare a cercetării realizate în cadrul firmelor Vitesco și TE Connectivity. În spatele Facultății de Mecanică

Inventator la UPT. Brevete. Invenții. Cercetare – Expoziție despre istoria brevetelor științifice UPT, pe Holul BUPT, pe toată durata evenimentului

TRASEUL ARTĂ

Expoziția MV Sci-Art: Porous Matter. Lucrări realizate de artiști împreună cu cercetători din UPT și Norvegia. Expoziția aprofundează conceptul de “materie poroasă” și explorează implicațiile sale în diverse contexte. La Căminul 1MV.

Orar: De la ora 19:00

Bega River Heritage: instalație imersivă realizată de Spotlight Heritage. La Corp D, UPT Campus Creativ. În cadrul Patrimoniul sub reflectoare Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara a realizat o instalație video 3D Ecourile Bega/ Bega Echoes și o instalație de realitate virtuală Patrimoniul Canalului Bega, care reflectă patrimoniul istoric și habitatul natural al Canalului Bega. Cu tehnologia legată de cartografierea și capturarea monumentelor și siturilor antropocentrice, artista norvegiană Ingrid Bjørnaali și artistul român Marius Jurca au încercat să surprindă de aproape râul Bega și să readucă la viață scanările 3D înghețate în timp prin animarea virtualului rezultat în lucrarea Ecourile Bega/ Bega Echoes.

Orar: De la ora 19:00

Expoziția Bright Cityscapes: „Atlas of Distances” ce cuprinde lucrările a 9 studenți locali și internaționali, prin care sunt surprinse practici de dialog și învățare bazate pe cercetare, experiment, inovare, interdisciplinaritate, explorarea contextului local și munca în echipă studenți-profesori. La ARChA.

Orar: De la ora 19:00

Portalul: un Wonderland imersiv, cu mai multe atracții create de scenograful Adrian Damian pentru piesa de teatru realizată de Asociația Culturală Diogene și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”. La Hala campus – Facultatea de Arhitectură.

Orar: De la ora 19:00

The Face: Instalație interactivă realizată de artiștii Thomas Voillaume și Florian Girardot, pusă la dispoziție de BCR. Prezentată sub forma unui bust uriaș asupra căruia se proiectează imagini 360, instalația aduce în discuție modul în care imaginea oamenilor se reflectă în mediul online în era digitală. În Parcul Electro-Mecanică.

„Physic AI Garden” – Instalație multimedia realizată de artiștii Alex May și Anna Dumitriu: o grădină digitală dinamică în care plante și ciuperci virtuale cresc și interacționează unele cu altele. Lucrarea se bazează pe date reale privind interacțiunile dintre medicamente și pe sistemul de inteligență artificială care stă la baza sistemului CAPABLE de sprijinire a deciziilor medicilor. Proiectul este influențat de conceptul medieval al „grădinii fizice” a plantelor medicinale și inspirat, de asemenea, de noțiunile de permacultură, care grupează plantele care cresc bine împreună, având în vedere întregul ecosistem. Proiectul CAPABLE a primit finanțare din partea programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în cadrul acordului de grant nr. 875052. Prezența celor doi, Anna Dumitriu și Alex May este în colaborare cu Revolution BioArt, organizat de Romanian Science Festival.

Orar: De la ora 19:00

TRASEUL COMUNITATE

Zonă de relaxare. La Pavilioane FAST.

Punct cultural: albume de artă și fotografie, cărți despre istoria orașului și volume ale unor scriitori locali, alături de materiale produse în cadrul a diverse proiecte din programul “Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, aranjate într-un spațiu confortabil pentru a fi răsfoite în tihnă. La Biblioteca UPT.

Zona de relaxare powered by Auchan & Food Truck by Chef Raluca Todea. În Parcul Electro-Mecanică, în spatele Facultății de Mecanică.

Psytalk’n’chill: Atelier Stare de bine: Ateliere de sănătate emoțională și mentală, self-care facilitate de CCOC (Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UPT) și SuperHumans. Pe Stadionul Știința.

„Galaxie într-o cutie” • Stand pregătit de asociația inEdu. În spatele Facultății de Mecanică.

CoderDojo Timișoara Robotics: modelare și imprimare 3D, dezvoltarea circuitelor de control și programarea acestora. Clădirea Orologerie, sala P08, Laboratorul CEEX

CoderDojo Timișoara GameDev: Prezentarea procesului de dezvoltare a jocului design-ul personajelor, programare și testarea jocurilor. Facultatea de Automatică și Calculatoare, Corpul A, Sala A106

CoderDojo Timișoara CyberSec: Definirea securității cibernetice, a măsurilor minime pentru a asigura siguranța pe internet, și a competiției CTF. Facultatea de Automatică și Calculatoare, Corpul B, Sala B414

BioCoderDojo Timișoara: definirea securității cibernetice, a măsurilor minime pentru a asigura siguranța pe internet, și a competiției CTF. La Facultatea de Mecanică, sala N001, Demisol.

Noaptea Campusului Deschis este un eveniment organizat de platforma de regenerare socială, culturală și urbană – UPT Campus Creativ. Evenimentul este o invitație către publicul larg de a cunoaște și de a descoperi știința la intersecție cu arta, tehnologia, arhitectura și cultura, prin conferințe, ateliere și expoziții desfășurate în incinta campusului Universității Politehnica Timișoara.

Noaptea Campusului Deschis se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European.

Un eveniment powered by George/ BCR, supported by inEdu, CCOC UPT, CoderDojo Timișoara, Asociația OneSource, EUDRES, Nokia, Spotlight Heritage, Lights On, Auchan, Chef Raluca Todea și alături de Vitesco și TE – curiosity partner.

UPT Campus Creativ este un proiect inițiat de Universitatea Politehnica Timișoara și Liga AC.

Proiectul UPT Campus Creativ face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului.

