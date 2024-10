„104 pentru Poli”! Maratonul dinaintea… maratonului

La UPT, sportul s-a dezvoltat odată cu universitatea, fiind, de 104 ani, parte integrantă din viața academică. Încă de la începuturi, Politehnica timișoreană a fost un promotor al valorilor sportive, îmbinând educația cu activitățile fizice pentru a forma tineri remarcabili, profesioniști și cetățeni echilibrați atât din punct de vedere intelectual, cât și fizic.

În urmă cu câțiva ani a fost instituită, a crecut de la an la an și a devenit o tradiție cursa de pe Stadionul Știința în care studenții, cadrele didactice și toți cei care sunt alături de UPT aleargă un număr de tururi de pistă egal cu numărul anilor de existență ai universității. Participanții pot parcurge unul, mai multe sau toate cele 104 tururi aniversare (cât un maraton). Evenimentul este gratuit și deschis tuturor membrilor Politehnicii, simpatizanților și iubitorilor de alergare.

Desfășurată acum sub egida „Timișoara City Marathon powered by UPT”, ediția din acest an promite să fie mai mult decât un simplu maraton, parteneriatul strategic dintre Universitatea Politehnica Timișoara și Alergotura aducând tradițiile timișorene de sport și educație într-o viziune comună pentru viitor.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 26 octombrie 2024, între orele 14:30 – 20:30, pe Stadionul Știința. În acest an, vor fi câte doi lideri pentru fiecare tur, ce vor purta cu mândrie steagul instituției pe durata alergării, iar la final vor primi tricouri tehnice cu însemnele UPT.

Vom alerga împreună, fiecare în ritmul său, pentru a finaliza cele 104 tururi simbolice – echivalentul a 42 km! Fiecare participant poate opta pentru unul sau mai multe tururi și poate chiar alege să fie „lider de tur”, deschizând cursa pe unul dintre segmente.

Înscrierile pentru comunitatea UPT se fac aici: https://bit.ly/3NmTVvz

Înscrierile pentru prieteni și susținători ai Politehnicii se fac aici: https://bit.ly/3BDb0iv

Între orele 18:00 și 20:30, tot pe Stadionul Știința, se va organiza Pasta Party – un eveniment de socializare dedicat participanților la alergare, menit să-i conecteze după efortul fizic și să-i pregătească pentru „Timișoara City Marathon powered by UPT”, ce va avea loc a doua zi, 27 octombrie 202, începând cu ora 8:00.

În preambulul curselor de alergare, vineri, 25 octombrie 2024, între orele 18:00 – 20:00, va avea loc workshop-ul „Sportul de plăcere / sportul de performanță”, la Centrul de Conferințe UPT, invitatul special al serii fiind celebrul alpinist Horia Colibășanu.

