105 ani de jandarmerie în Banat. Interviu cu colonelul Nicolae Slev, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș

Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Timiș celebrează, joi, 1 august, 105 ani de la înființarea prin decret regal de către regele Ferdinand a Regimentul 9 de Jandarmi cu numele Timișoara

Domnule colonel, Nicolae Slev, inspectorul șef al IJJ Timiș, ce se va întâmpla, joi 1 august, la Timișoara?

Vrem să marcăm 105 ani de la consfințirea prin decret regal de către regele Ferdinand, privind crearea structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române, în 29 aprilie 1919, și de la preluarea în responsabilitate a teritoriului bănățean, în data de 1 august 1919, prin intrarea primelor efective de jandarmi în Timișoara.

Ce înseamnă, de fapt, jandarmeria din Banat?

Când vorbim de istoria jandarmeriei din Banat e ceva diferit. Jandarmeria Română a fost înființată în 1850 în Moldova de către domnul Grigore Alexandru Ghica. Jandarmeria s-a extins și în Țara Românească odată cu unirea celor două principate. În Banat, istoria jandarmeriei începe în urmă cu 105 ani.

Știm că la 1 decembrie 1918, acest teritoriu revenea României, dar de la Mureș spre Timișoara spre frontieră, armata sârbă a refuzat să părăsească zona și să predea administrației române teritoriul. În această situație, armata română nu a fost lăsată de către armata franceză să ocupe teritoriul prin forța armelor. Conducerea armatei franceze a preferat cedarea pașnică a teritoriului, fără vărsare de sânge.

În 3 august 1919, când se sărbătorește ziua orașului Timișoara, armata română a intrat în Timișoara, dar înainte de această dată, în zilele de 1 – 2 august, jandarmii români au fost primii care au intrat în oraș. Există dovezi și fotografii din actuala Garda de Nord, care atunci se numea Gara Iosefin.

Atunci, cine i-a întâmpinat?

Atunci, în data de 1 august 1919, primul prefect al vremii, Aurel Cosma, și protopopul ortodox de Timișoara au fost cei care au întâmpinat primul eșalon de jandarmi. A doua zi, în 2 august, a ajuns eșalonul următor de jandarmi români. În total, au fost peste 1000 de jandarmi care au sosit în Timișoara, în zilele de 1 și 2 august 1919. Altfel în data de 3 august, când a intrat și armată română condusă de colonelul Virgil Economu, teritoriul era luat în stăpânire de către jandarmeria română. Așadar, jandarmii au fost primii care au intrat în Timișoara în 1919. Treptat s-a instaurat administrația publică românească. De aceea istoria jandarmerie din Banat începe în urmă cu 105 ani, în data de 1 august 1919.

Domnule colonel Slev, fiindcă suntem la un eveniment aniversar, vă rog să amintiți și de eroii martiri ai jandarmeriei din Banat, fiindcă știu că aveți peste 100.

Când am venit eu în urmă cu 10 ani, erau identificați numai trei eroi jandarmi și mi – am pus întrebarea că, totuși, din jandarmerie bănățeană numai atâția eroi există? Unde sunt jandarmii care au căzut la datorie din această structură teritorială de la înființare? În urma cercetărilor, pe care noi le-am demarat cu sprijinul arhivelor naționale din Timișoara, am descoperit peste 40 de eroi jandarmi căzuți la datorie, iar acum numărul lor a ajuns la 105.

O parte dintre acești eroi sunt eroi martini. Martir înseamnă că și s-au jertfit pentru țară, unii dintre ei chiar fiind schingiuit, maltratați.

De exemplu caporal Ștefan Ambruș, în 13 august 1941, la Cernăuți este primul căzut în război dintre jandarmii români din Timișoara. El s-a aruncat peste o grenadă care a căzut în mijlocul soldaților și a salvat întregul pluton. El și- a sacrificat viața pentru a salva întregul pluton, peste 30 de camarazi.

Sergent Major Vasile Spițoc a murit în Ungaria în 23 decembrie 1944. Acest subofițer care făcea parte din regimentul de jandarmi din zona Timișoara a fost luat prizonier de armata maghiară, iar când s-a îmbolnăvit l-au tratat cu un glonț în cap.

De asemenea, amintim că în 17 decembrie 1944, 15 jandarmi care apărau comună Giroc au fost capturați de armata germană și împușcați. Unitatea de grenadieri germani au înconjurat Girocul, iar acest pluton de intervenție al jandarmeriei Timișoara s-a luptat pentru a apăra Girocul cu divizia germană de grenadieri blindată care avea peste 7.000 de militari dotați cu tehnica militară superioară. Cei 15 jandarmi nu au putut să se retragă, au fost prinși și executați. În Giroc chiar este ridicat un monument în cinstea lor și în fiecare an se organizează o manifestare specială comemorativă.

Ce se va întâmpla joi, 1 august, la Timișoara?

Joi, 1 august, sărbătorim 105 ani de la înființarea jandarmeriei în Banat. Prin decret regal al regelui Ferdinand întregitorul, a fost înființat Regimentul 9 de Jandarmi cu numele Timișoara. O partea a ajuns în Arad, o parte în Deva, o parte la Lugoj, Caransebeș și Timișoara. Evenimentul care a avut loc în urmă cu 105 ani este o mândrie pentru noi, fiindcă jandarmii au fost primii care au intrat în actualul teritoriul românesc. Inclusiv frontierele au fost luate prima dată în stăpânire de către jandarmii români. După aceea au venit grăniceri români.

Care este rolul jandarmeriei, în această perioadă ?

Jandarmeria este instituția specializată a statului român care exercită atribuțiile stabilite de lege cu privire la asigurarea ordinii publice la manifestările cu publicul numeros. Aceasta e diferența față de alte instituții de ordine. Noi suntem pe acest segment de asigurare a ordinii publice. Asigurăm paza obiectivelor, bunurilor și valorilor de importanță pentru existența și activitatea statului român. În Timiș, avem 41 de obiective de pază și protecție. E un județ foarte greu din acest punct de vedere.

