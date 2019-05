1+1=0 – De 1 Iunie, copiii și părinții vizitează gratuit Muzeul Național al Banatului

În acest weekend, copiii au un motiv de sărbătoare în plus: este ziua lor. De Ziua Internațională a Copilului, toți copiii și părinții vor putea vizita gratuit Muzeul Național al Banatului (MNAB).

După Ziua Internațională a Muzeelor din acest an, care a avut un succes extraordinar în rândul celor mici, MNAB oferă în dar bilete gratuite pentru vizitarea celor cinci expoziții pe care le găzduiește în acest moment. Îi așteptăm pe copii sâmbătă și duminică, împreună cu părinții, să viziteze colecțiile Patrimonium 2018, Cliobox, Marea Unire Reflectată în colecțiile Cabinetului de Stampe al Academiei Române din București, Out of Time, expoziția „Muzeul Popa’s” – unde artiști vor realiza pe loc portretele copiilor. Nu în ultimul rând, pregătim pentru cei mici și un Fashion Photo Corner.

Dragi copii, fiți gata să ne scrieți ce v-a plăcut cel mai mult în Cartea de onoare, pe Facebook sau Instagram, dar și ce v-ați dori să vedeți anul acesta la MNAB.

Expozițiile temporare sunt deschise în intervalul 10.00 – 18.00 iar intrarea se face prin str. Martin Luther, nr. 4 (Bastion Maria Theresia – Mansarda B1, Mansarda B2)

