120 de ani de la nașterea compozitorului Filaret Barbu – manifestări aniversare, la Lugoj

Manifestările zilei de luni, 16 octombrie, din cadrul Festivalului Internațional „Lugoj Clasic”, sunt dedicate în întregime compozitorului lugojean Filaret Barbu (1903-1984). Momentul aniversar, prilejuit de împlinirea a 120 de ani de la nașterea marelui artist, va debuta, în dimineața zilei, cu o depunere de flori la statuia compozitorului din centrul orașului (ora 9:50), urmată de o reuniune în Parcul Prefecturii, la monumentul Horei “Ana Lugojana”, al cărui nume amintește de celebra sa creație. Coroane de flori vor fi depuse și la mormântul compozitorului din Cimitirul Ortodox lugojean. Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj organizează, în aceeași zi, de la ora 18.00, o expoziție foto-documentară, în cinstea pesonalității celui care a marcat, vreme de peste jumătate de secol, scena muzicală bănățeană. „Vizitatorii vor putea descoperi, în vitrinele expoziționale, piese cu valoare istorică, memorialistică și artistică din patrimoniul muzeului lugojean: diplome de absolvire primite de Filaret Barbu la finalizarea studiilor sale muzicale de la Neues Wiener Konservatorium -1926, fotografii de epocă ale familiei, obiecte personale și manuscrise ce au aparținut artistului, partituri (Ana Lugojana, Ăl mai tare om din lume, Plutaşul de pe Bistriţa etc). În ideea ilustrării preocupărilor sale dirijorale, am expus premiile obținute de Corul “I.Vidu” sub bagheta maestrului Filaret Barbu (1926 – 1939), fotografii ale turneelor artistice din Cehoslovacia (1936) şi Iugoslavia (1940), dar și activitatea sa în cadrul Asociaţiei Corurilor şi Fanfarelor Române din Banat”, precizează Daciana Vuia, directorul muzeului din Lugoj. Manifestarea va beneficia de concursul talentaților elevi ai Școlii Gimnaziale de Muzică „Filaret Barbu” Lugoj. Expoziția, realizată de muzeografii Daciana Vuia și Răzvan Pinca, va avea vernisajul luni, 16 octombrie 2023, ora 18.00, la sediul Muzeului Lugoj, avându-i ca invitați pe dr. Rodica Giurgiu – muzicolog, prof. Liliana Bidiviu – directorul Școlii Gimnaziale de Muzică „Filaret Barbu” Lugoj, și dr. Constantin Tufan Stan – muzicolog. Manifestările zilei dedicate aniversării compozitorului lugojean Filaret Barbu se desfășoară în cadrul ediției a VIII-a a Festivalului Internațional „Lugoj Clasic” – director artistic Aura Twarowska, festival organizat de Asociația Enthousiasmos și finanțat din bugetul local al Municipiului Lugoj.

