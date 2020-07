15 milioane de lei, ajutor pentru Aeroportul Timișoara. Lucian Bode, despre schimbarea lui Idolu: „Au existat mai multe sesizări primite la Ministerul Transporturilor”

Venit pe 3 iulie la Timișoara, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a fost întrebat despre situația de la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. În primul rând, acesta a vorbit despre situația financiară a aeroportului, mai apoi, comentând schimbarea conducerii.

„Situația aeroportului din Timișoara, ca și situația aeroporturilor din România este una… veniturile lor au scăzut cu peste 90-95%, iar principala noastră preocupare a fost să aducem la aceeași masă toate aeroporturile, fie că sunt administrate de Ministrul Transporturilor sau la Consiliile Județene. Am demarat procedurile pentru a în vederea acordării unor ajutoare de stat, pentru a-i sprijini să treacă peste această perioadă dificilă.

Primul aeroport pe care am reușit să îl ajutăm, suntem în proceduri avansate, este Aeroportul Timișoara. Am mers în guvern cu un memo, prin care solicităm 15 milioane de lei ajutor de stat. Am primit aprobarea guvernului, am trimis această solicitate către Comisia Europeană, răspundem în acest moment solicitărilor Comisiei Europene și sperăm ca, în timp cât se poate de scurt, din cei 15 milioane, să atragem 5,5 milioane de lei, bani necesari pentru a acoperi pierderile Aeroportului Timișoara din această perioadă”, a spus Bode.

Ministrul a mai spus că, în ultima vreme, preocuparea sa principală a fost să dezvolte cât mai multe proiecte de investiții la Aeroportul Internațional Timișoara.

În privința schimbărilor din managementul aeroportului, Bode a comentat: „Au existat mai multe sesizări, pe care eu le-am primit la Ministerul Transporturilor, în baza cărora am dispus realizarea unui control,din partea corpului de control al ministrului. Raportul a indicat nerespectarea legislației în vigoare, în ceea ce privește selectarea administratorilor aeroportului Timișoara.

În consecință, Adunarea Generală a Acționarilor a procedat la revocarea celor patru membri ai consiliului de administrație.În etapa a doua, membrii consiliului de administrație au decis, în înțelepciune lor, să numească un nou director general, în persoana unui om cu o experiență vastă în ceea ce privește managementul în aviație. Am încredere în decizia pe care consiliul de adm a luat-o ieri. Am încredere, uitându-mă la CV-ul domnului general, că Aeroportul Internațional Timișoara se va dezvolta, va trece cu bine peste această perioadă dificilă, se va dezvolta și își va implementa proiectele europene și alte proiecte pe care noi le-am gândit”.

