160 de noi cazuri de COVID-19, din sub 1.000 de teste, în Timiș, duminică

Duminică, 25 octombrie, în Timiș au fost anunțate 160 de noi cazuri de COVID-19, după ce au fost realizate 949 de teste, de sâmbătă până duminică. În același interval, a mai decedat un pacient infectat cu COVID-19, ducând totalul deceselor din județ la 208. În ultimele 25 de ore (s-a schimbat ora – n.r.), au fost finalizate 72, trimise în carantină 116 persoane și în izolare alte 313.

Distribuția pe localități, prezentată de reprezentanții prefecturii: „Timișoara –84, Buziaș -10, Ciacova -3, Făget-1, Jimbolia -1, Recaș -7, Becicherecu Mic – 2, Bucovăț -2, Comloșu Mare-1, Coșteiu – 1, Dudeștii Noi- 3, Dumbrăvița – 10, Fibiș -1,Găvojdia – 8, Ghiroda – 2, Giroc-4, Lenauheim -1, Moșnița Nouă -1, Orțișoara -3,Otelec -1, Peciu Nou – 1, Pesac -1, Pișchia -1, Racovița – 1, Săcălaz – 1, Sânandrei – 2, Sânmihaiu Român – 2, Satchinez -1, Topolovățu Mare -1, Tormac -1, Valcani -1, Variaș -1”.

La acest moment, în Timiș sunt active 14 focare. DSP Timiș transmite situația acestora:

„CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ TIMIȘOARA – 7 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

UNITATE ECONOMICĂ TIMIȘOARA – 34 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

PENITENCIARUL TIMIȘOARA – 107 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA – 5 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRU REZIDENȚIAL PRIVAT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BUZIAȘ – 6 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA – 19 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

SPITALUL DE PSIHIATRIE JEBEL- 19 cazuri confirmate – Focar in supraveghere

SCM TIMIȘOARA – 11 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICĂ GĂVOJDIA – 68 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACOVA – 9 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CENTRU PRIVAT ÎNGRIJIRI PALIATIVE TIMIȘOARA – 31 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

CLUB SPORTIV GHIRODA- 10 cazuri confirmate- Focar in supraveghere

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI RECAȘ – 4 cazuri confirmate – Focar în supraveghere

CAMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACOVA – 18 cazuri confirmate – Focar în supraveghere”.

„Avand in vedere numeroasele apeluri telefonice inregistrate la nivelul Directiei de Sanatate Publica Timis prin care se solicita rezultatul analizelor pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 si tinand cont de faptul ca numarul acestora ar putea creste odata cu extinderea capacitatii de testare (tindem catre 3.500 teste/zi) va reamintim faptul ca rezultatul testarii este eliberat de catre unitatea sanitara care a prelevat sau prelucrat proba.

Prin urmare, va adresam rugamintea de a solicita acestor structuri sanitare, rezultatul testarii.In conformitate cu Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, acesta poate sa obtina buletinul de testare in forma hard sau pe e-mail, la cererea sa expresa.Va asiguram si pe mai departe de toata implicarea angajatilor institutiei noastre in supravegherea evolutiei procesului epidemiologic”, mai transmit reprezentanții DSP Timiș.

La nivel național, duminică au fost anunțate 3.855 de noi cazuri și 73 de cazuri. În total, avem 209.448 cazuri, 149.741 de vindecați și 6.391. Aradul are 107 cazuri noi (4.487 în total), Caraș-Severin – 28 (2.297), Hunedoara – 26 (3.709). Timișul are în total 7.338, și o rată de infectare de 2,78. Aradul o are 2,48, Caraș-Severin – 1,71, Hunedoara – 1,57.

