17.000.000 de lei! Cea mai mare finanțare prin programul Anghel Saligny din Țara Făgetului este la Traian Vuia, în Timiș

Primăria Traian Vuia din județul Timiș susține că a fost aprobată finanțarea proiectului “Extindere rețea de canalizare și stație de epurare in comuna Traian Vuia, județul Timiș” în valoare de 17.000.000 lei, adică 3.400.000 euro.

Finanțarea se face prin programul de Investiții Anghel Saligny, gestionat de Guvernul României la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației.

Vasile Petruescu, destoinicul primar al comunei Traian Vuia, a explicat:

“În perioada de după semnarea contractului, vom demara procedurile de proiectare, respectiv execuție a lucrărilor de canalizare in satul Traian Vuia, străzile care nu au fost cuprinse in proiectul in derulare, satele Sudrias și Jupani și extinderea stației de epurare.

Execuția efectivă o preconizăm să înceapă în cursul anului viitor și va avea o durată de 24 de luni.

Aceasta mare investiție, ce se alătură celor deja finalizate sau aflate în curs de finalizare, cât și celor pe care le avem în vedere, reprezintă cel mai important portofoliu de investiții realizat vreodată în comuna noastră.

Sunt extrem de bucuros că am ajuns în acest punct dar sunt și încrezător că vom continua să dezvoltăm infrastructura comunei noastre, pentru a creeșe nivelul de trai al locuitorilor noștri.

În final, dar nu în cele din urmă, mulțumesc celor care au muncit la documentațiile depuse la finanțare și mai ales colegilor mei, care au susținut demersul nostru la nivel guvernamental, făcând posibil acest rezultat excepțional pentru viitorul comunei noastre!

Este cea mai mare finanțare din Țara Făgetului-17.000.000 lei”, spune Vasile Petruescu, primarul comunei Traian Vuia din Timiș.

Comentarii

comentarii