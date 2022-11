„1919 – Misiune regală“, pe scena Teatrului „Traian Grozăvescu“ din Lugoj

Un spectacol de și cu Liana Ceterchi – „1919 – Misiune regală”, după cartea Dianei Mandache „Queen Marie of Romania – Later Chapters of my Life/Regina Maria a României – Capitole târzii din viața mea”, va avea loc luni, 5 decembrie 2022, de la ora 19.00, la Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu“ din Lugoj. Accesul la spectacol este gratuit. „1919 – Misiune regală” dezvăluie activitatea diplomatică a Reginei Maria la Conferința de pace de la Paris și în turneul ei din Anglia. Așa cum în timpul Marelui Război, Regina Maria și-a dus bătăliile cu sărăcia, tifosul exantematic, cu foametea și cu inerția unor miniștri, pentru a ține cât mai departe „dezastrul final în ciuda crescândului nenoroc”, tot așa la Paris, ajunsă neoficial, îți pune în mișcare toată energia și „popularitatea imensă pe care și-o câștigase în timpul războiului”, pentru a pleda cauza României, pentru respectarea promisiunilor făcute României, atunci când a intrat în război, de partea Antantei, în 1916. Personalitatea Reginei Maria este pe cât de seducătoare și captivantă, pe atât de greu de cuprins, de redat, de trăit ca actor. Superlativele se epuizează fără a cuprinde „necuprinsul“ ființei ei. Aceste întâmplări excepționale sunt redate cu mare talent și imaginație de actrița și regizoarea Liana Ceterchi în acest spectacol-biografie. Spectacolul are loc în cadrul proiectului „1919. Misiune Regală“ implementat de Asociația Pro Fortuna cu finanțare de la bugetul Municipiului Lugoj. Spectacolul este realizat în parteneriat cu UNITER, Arhivele Naționale ale României și Asociația IF…/DACĂ…pentru femei.

Comentarii

comentarii