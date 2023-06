“2023 New Menu Gallery” sau invitația la Sky Rooftop Restaurant Timişoara, în sezonul estival

“2023 New Menu Gallery” sau invitația la Sky Rooftop Restaurant Timişoara, în...

Aţi ajuns în Capitala Europeană a Culturii, Timişoara, este vară şi nu sunteţi decişi cu ce vă puteţi delecta plăcerile gastronomice? E simplu: Sky rooftop Restaurant Timişoara vă aşteaptă cu noul meniu de vară, iar garanţia succesului o reprezintă însuşi faptul că meniul anului 2022 a fost ales cel de la Sky Restaurant Timişoara. Așa începe invitația Mihaelei Gagea, patroana restaurantului Sky Rooftop pentru timișoreni și turiștii așteptați aici.

În centrul oraşului, la etajul VI al unei elegante clădiri, Sky Restaurant aşteaptă, oferindu-le clienţilor, pe lângă meniul răcoritor şi o panoramă a oraşului, de unde se pot admira cele mai frumoase turle ale tuturor bisericilor tuturor confesiunilor de aici: Catedrala Mitropolitană, Domul, Sinagoga.

Într-o atmosferă selectă, cu invitaţi pe măsură, proprietarii restaurantului au prezentat, joi seara, noul meniu de vară al Sky Rooftop Restaurant, “2023 New Menu Gallery”, un adevărat periplu prin cele mai rafinate gusturi: au dominat carnea de vrăbioară de vită, pieptul de raţă pregătit după o reţetă specială, tonul şi fructele de mare, homarul, iar la final a fost servit inegalabilul cheescake de fistic cu sos de zmeură.

”Artistul” acestor bunătăţi este chef Sebastian.

Amfitrionii prezentatori ai evenimentului gastronomic au fost prezentatoarea TV Andreea Marin şi prof. univ. dr. Claudiu Arieşanu, cel care a subliniat şi latura culturală a oraşului.

“Proiectele mari nu vin din neant, aşa cum am spera cu toţii. Mihaela Gagea, Andreea Marin, conferinţele de la Universitatea de Vest Timişoara, unde sunt invitaţi premianţii Nobel, conferinţele clubului Marilor Cărţi şi toate instituţiile de cultură fac tot ceea ce pot mai bine în anul acesta de vârf când Timişoara este Capitală Culturală Europeană. Nu contează anul, ci moştenirea pe care o vom lăsa după acest fabulos 2023, iar aceasta se construieşte pas cu pas, eveniment cu eveniment, bucurie cu bucurie, surpriză după surpriză, aşa cum este şi cea din seara aceasta, alături de fermecătoarea Andreea Marin”, a punctat Claudiu Arieşanu.

Andreea Marin a vorbit despre “supremaţia” paletei extrem de diverse a clienţilor, care trebuie să fie întotdeauna mulţumiţi.

“Pot spune că am mâncat ceva foarte bun aici, cum rar mi-a dat să întâlnesc. Bucătarii imaginează, apoi încearcă, dacă nu le iese, încearcă din nou. Dacă nu se apropie de perfecţiunea gustului, inovează din nou, până când rezultatul, meniul prezentat în seara aceasta ca o galerie de artă, ajunge să îşi merite locul şi respectul clienţilor Sky roof Restaurant. (…). Chef Sebastian, foarte tânăr şi foarte talentat şi inspirat, este artistul bucătar care începe, având în faţă o farfurie goală şi imaginându-?i multitudinea de ingrediente pe care le-ar putea folosi şi de unde ar putea alege pentru a face primul pas către perfecţiunea gustului. El ştie întotdeauna ceea ce face, de aceea cred că mulţi dintre clienţii acestui restaurant se întorc cu plăcere pentru a lua masa aici, fiindcă e vorba de talent şi de o bucătărie specială, la Sky rooftop Restaurant”, a spus Andreea.

Ea a adăugat că totul este o provocare într-o perioadă în care vremurile se schimbă şi mereu trebuie să cauţi, să te adaptezi gusturilor şi dorinţelor clienţilor, iar restaurantul Sky rooftop, asta face.

“Bineînţeles că gusturile sunt mereu provocate de arome noi, de aceea îl felicit pe şef Sebastian şi întreaga echipă care se ocupă cu pregătirea meniului. Ei sunt artiştii din spatele scenei, care merită toate aplauzele şi respectul nostru, al clienţilor”, a punctat Andreea Marin.

Amalia Matei, o iubitoare a gastronomiei rafinate, consideră că Mihaela Gagea a reuşit să îi schimbe complet preferinţa în materie de desert.

La lansarea noului meniu de vară Sky Rooftop Restaurant, împachetat perfect sub numele “2023 New Menu Gallery”, cheesecake-ul cu cremă de fistic şi cu căpşune a fost vedeta incontestabilă.

“Multe bunătăţi am degustat, multe combinaţii inedite, multe specialităţi, dar tot desertul a fost vedeta. Deja mă gândesc cum să fac să ajung şi mâine pe acolo, pentru că o să vizez la noapte numai cu dulcele acela perfect. Felicitări, Miha! Mult succes, determinare şi ambiţie în toate proiectele tale!”, a spus Amalia Matei.

În încheiere, proprietara, Mihaela Gagea, a concluzionat: “Avem o prezenţă mult mai numeroase decât anul trecut, iar acest fapt mă onorează. Vrem să facem de la an la an totul mai bine şi mai frumos, dar şi mai mult şi meniuri mult mai spectaculoase, pe gustul clienţilor. Acest eveniment vrem să-l organizăm anual pentru plăcerea clienţilor. Avem foarte mulţi invitaţi prezenţi, iar asta mă bucură. Înseamnă că facem bine ceea ce facem. Mulţumesc angajaţilor, fiindcă am o echipă specială şi foarte bine pregătită. Îi mulţumesc soţului meu care mereu este alături de mine şi mă ajută şi mă sprijină în tot ceea ce realizez. Mulţumesc tuturor celor care au fost prezenţi sau care vor veni să servească masa la restaurantul Sky rooftop Restaurant din Piaţa 700, Timişoara, etajul VI”.

