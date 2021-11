Incepe Festivalul Internațional de Muzică Nouă Intrada 2021 Timișoara

Filarmonica Banatul din Timișoara organizează Festivalul Internațional de Muzică Nouă Intrada 2021, aflat la ediția a VII-a, în perioada 15-21 noiembrie 2021.

Ediția acestui an este organizată în memoria marelui muzician Remus Georgescu (1932-2021

Programul:

Luni 15 noiembrie, ora 19.00, la sala Capitol

Recital cameral – Bach in the Core

Saša Mirković (Serbia) – violă

Vladimir Blagojević (Serbia) – acordeon

În program:

David Mastikosa – Trichord

Vladimir Trmčić – Longing, J.S. Bach/Mirković/Blagojević – Sonata în Sol minor, BWV 1029 (original pentru viola da gamba și clavecin). Cătălin Crețu – Prosopopeea urmei. Arvo Pärt – Fratres. Dragana Jovanovic – Trik Oma dazas Ashu IV La Du

Marți 16 noiembrie, de la ora 19

Recital – Flaut peste veacuri

Mario Caroli (Italia) – flaut

În program:

Diana Rotaru – Solomonarul pentru flaut alto (dedicat lui Mario Caroli)

J.S. Bach – Suita în Re minor, BWV 1008 (original pentru violoncel)

Doina Rotaru – Jyotis (dedicat lui Mario Caroli)

Maria Eugenia Luc – Red pentru flaut alto (dedicat lui Mario Caroli)

G.P. Telemann – Fantezia nr. 10 în Fa diez minor, Fantezia nr. 8 în Mi minor. Doina Rotaru – Mithya pentru flaut/flaut ba

𝗠𝗶𝗲𝗿𝗰𝘂𝗿𝗶, 𝟭𝟳 𝗻𝗼𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲, 𝗼𝗿𝗮 𝟭𝟵 | 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗼𝗹

Recital cameral – Lumină și ecouri. Ansamblul Atem. Cristina Mălăncioiu – vioară. Darius Tereu – violoncel. Cristian Miclea – clarinet. Victor Andrei Părău – pian. Invitat: Matei Ioachimescu – flaut.

În program: Kaija Saariaho – Light and Matter pentru vioară, violoncel și pian. Maia Ciobanu – Veni-va pentru clarinet și mediu electronic. Xingzimin Pan – Kaidan pentru flaut și pian. Gabriel Mălăncioiu -nAnima/animus pentru vioară (p.a.a). Dan Dediu – Luna pentru celestă (p.a.a). Irinel Anghel – Where to go when (pentru flaut și pian). Gabriel Almași – Alter Echo pentru clarinet și mediu electronic. Lotta Wennäkoski – Päärme pentru vioară, violoncel și pia

Joi, 18 noiembrie de la ora 19.

Recital – The Geometry of Thought. Ansamblul Percutissimo (Amelia Trifu, Patrick Cojerean, Bogdan Buică). Coordonator: Doru Roman. Invitat: Sorin Petrescu – sintetizator.

În program: Violeta Dinescu – Litanie pentru Remus Georgescu (p.a.a.). Doina Rotaru – Noesis. Siegfried Fink – Trio Oriente. Adrian Iorgulescu – Intersecții. John Cage – Living Room Music. Adrian Pop – Hexagon. Ernst Tock – Geographical Fugue. Mark Ford – Stubernic

Vineri, 19 noiembrie, 𝗼𝗿𝗮 𝟭𝟵 | 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗼𝗹

Concert simfonic – Trei compozitori în primii lor 70 de ani

Dirijor: Tiberiu Soare

Solist: Doru Roman – percuție

Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul

În program: Doina Rotaru – Concert pentru percuție și orchestră. Adrian Iorgulescu – Divertisment pentru orchestră de coarde. Adrian Pop – Triptic pentru orchestră

Sâmbătă 20 noiembrie

Recital – Tineri interpreți ai muzicii noi. Studenții Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara

Ian Clarke – Zoom Tube pentru flaut. Bogdan Preda, clasa asist. drd. Matei Ioachimescu. György Kurtág – Játékok pentru pian (selecțiuni)

Brigita Pavel, clasa conf. univ. dr. Sorin Dogariu. Kaaija Sariaho – Nocturne pentru vioară solo. Eunice Bahnaru, clasa conf. univ. dr. Cristina Mălăncioiu. Anthony Plog – Post Cards pentru trompetă

Maria Vodovozova, clasa conf. univ. dr. Sergiu Cârstea. George Crumb – Makrokosmos pentru pian (selecțiuni). Serena Voaideș, clasa prof. univ. dr. Manuela Mihăilescu. Adrian Pop – Gordun pentru violoncel. Andreea Petrila, clasa Darius Tereu. György Kurtág – Játékok pentru pian la patru mâini (selecțiuni). Regina Csermak și Rebeca Mutașcu, clasa conf. univ. dr. Sorin Dogariu. Doina Rotaru – Il Piano di ghiaccio pentru cvartet de flaute. Dumitru Palagniuc, Miriam Tohătan, Zselyke Feher, Iulia Lupaș, clasa asist. drd. Matei Ioachimescu.

Duminică 21 noiembrie

Recital – Remus Georgescu Perpetuum. Ramona Morărița – soprană

Maria Virginia Onița – soprană. Cristian Ardelean – bariton. Marko Ristič – acordeon. Radu Țaga – fagot. Felix Burghelea – tubă. Manuela Iana-Mihăilescu – pian. Dragoș Mihăilescu – pian. Ionică Pop – pian, sintetizator, percuție. Andreea Dumitrescu – pian. Andreea Olariu – pian. Ioan Mihăilescu – pian. Regina Csermak – pian.

În program: Remus Georgescu – Nocturnă (versuri de George Bacovia); De Profundis (versuri de Lucian Blaga); Variațiuni pentru două piane. Laura Manolache – Spirale (omagiu lui Remus Georgescu) pentru acordeon (p.a.)

Remus Georgescu – Primăvară (versuri de Octavian Goga); Trei miniaturi pentru pian; Amurg de toamnă (versuri de Lucian Blaga). Ionică Pop – Retriademus (dedicată lui Remus Georgescu) (p.a.a). Remus Georgescu – Interludiu și Toccata din Suita A II-a pentru pian; Mă Ascund (versuri de Robert Șerban).

