Timișoreanul Alin Andrei Gorscovoz trage încă o data de urechi administrația locală și atenționează despre o situație aberantă care are loc an de an, cu prilejul unei sărbători naționale extrem de importante: Unirea Principatelor, 24 ianuarie (1859), care a însemnat primul pas către de la Marea Unire din 1 decembrie 1918.

”Cluj Napoca, Oradea, Brașov, Craiova sunt câteva municipii capitală de județ care au ales să sărbătorească așa cum se cuvine aniversarea a 164 de ani de Unirea Moldovei cu Țara Românească.

Manifestările s-au desfășurat în locuri publice accesibile locuitorilor din orașele respective, piețe centrale, fie în fața unor monumente ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fie în ale Regelui Ferdinand.

Din păcate, în Timișoara, organizatorii, habar n-am cine sunt și nici nu mă interesează, au preferat ca acestea să se desfășoare într-un loc retras departe de vederea timișorenilor.

În mod normal și firesc acestea trebuiau să se desfășoare într-un loc care să asigure vizibilitatea acestora și să marcheze importanța evenimentului, cel mai potrivit fiind în centrul orașului, în fața statuii Regelui Ferdinand. Cam ăsta e nivelul administrației publice din acest județ. Se mai miră unii că suntem unde suntem.

Culmea ridicolului este că aceste manifestări nici măcar nu au fost popularizate în mod corespunzător , multi timișoreni, inclusiv jurnaliști, se întrebau dacă se organizează ceva astăzi în Timișoara…”24 ianuarie 2023 la Timișoara: Rușinos!”, atenționează Alin Andrei Gorscovoz.

