3 ani de închisoare cu suspendare pentru inspectoarele de la OPC Timiș trimise în judecată pentru luare de mită

Tribunalul Timis a pronuntat, in sedinta de luni, 19 aprilie, sentinta in dosarul 4666/30/2019, in care doua inspectoare de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Vest Timis au fost trimise in judecata pentru luare de mita.

Este vorba despre Marinela Ilias, fosta sefa a OPC Timis, si Maria Parvulescu, retinute de DNA Timisoara, in 9 iulie 2019, in urma unui flagrant coordonat de procurorul Lucian Dolcu.

Ancheta organelor judiciare a pornit de la un denunt penal formulat de patroana unui salon de infrumusetare din Centrul Comercial Bega, care a reclamat faptul ca inspectoarele OPC i-ar fi solicitat anumite servicii gratuite, respectiv coafura, manichiura si pedichiura, pe o perioada de un an, pentru a nu fi amendata.

In timpul flagrantului, Marinelei Ilias i s-a oferit insistent un plic cu bani, pe care aceasta a refuzat sa-l primeasca. In ciuda acestei atitudini, a fost trimisa in judecata pentru luare de mita, intrucat nu a refuzat explicit, cu prevede legislatia anticoruptie, plicul cu bani.

La aproape doi ani de la implicarea DNA in rezolvarea unor dispute personale din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Vest Timis, Tribunalul Timis a decis condamnarea celor doua femei.

Astfel, in ciuda apararilor pregatite de avocatii Arcadie Anastasescu si Florin Kovacs, inspectoarele Marinela Ilias si Maria Parvulescu au primit cate 3 ani de inchisoare cu suspendare. Instanta le-a gasit vinovate de luare de mita in forma continuata, Marinela Ilias pentru doua acte materiale, iar Maria Parvulescu, pentru sapte acte materiale.

De asemenea, au fost obligate si la efectuarea a cate 80 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii la una dintre primariile oraselor Lugoj sau Timisoara, dar si a comunei Giroc.

Hotararea 227/2021 din 19.04.2021 nu este definitiva, ci poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii