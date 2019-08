3 fete au ajuns la spital după ce un tânăr s-a răsturnat cu mașina

Trei tinere din Lugoj au ajuns la spital miercuri seara in urma unui accident produs la capatul strazii Fagetului si inceputul strazii Salcamului.

Soferul, un tanar din Lugoj, circula cu viteza foarte mare din directia strazii Fagetului, iar cand s-a apropiat de strada Salcamului a ignorat linia continua si a patruns in viteza pe contrasens. Speriat, dupa ce a vazut o masina venind pe contrasens si observand ca drumul s-a ingustat, barbatul a tras de volan, a lovit un gard, a izbit capul unui pod, dupa care s-a rasturnat de cateva ori. Soferul nu a fost ranit in urma accidentului, insa trei fete aflate in masina au avut nevoie de ingrijiri medicale. Tinerele au fost transportate la spitalul din Lugoj de un echipaj al ambulantei, dar si cu o autospeciala a SMURD. Politistii au anuntat ca vor continua cercetarile intr-un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, scrie lugojinfo.ro.

