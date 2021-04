30.000 de euro pentru cauze caritabile și de voluntariat din Lugoj, Arad, Craiova și Timișoara

Sub genericul „Faci mișcare, faci bine”, compania HELLA România organizează, în perioada 23-25 aprilie 2021, evenimentul individual „HELLA & Friends”, în urma căruia, în funcție de distanța parcursă de fiecare participant, prin plimbare sau alergare, va dona 1 euro/kilometru pentru cauze caritabile și de voluntariat din Lugoj, Arad, Craiova și Timișoara. „Înscrierile se desfășoară pe platforma online HELLA and Friends, pusă la dispoziție de partenerul nostru tehnic la acest eveniment, „Aleargă România!”, https://aleargaromania.ro/hella-and-friends/. Membrii de familie și prietenii se înscriu pe baza unui cod pe care îl primesc de la angajații HELLA România. Apoi, ca să măsurăm kilometri, veți folosi una dintre aplicațiile Strava sau Garmin Connect, care se sincronizează cu platforma AleargaRomania.ro”, arată organizatorii. Evenimentul HELLA & Friends are două obiective: mișcare ușoară pentru combaterea sedentarismului și reconectare cu natura; donații pentru grupuri vulnerabile. Fiecare kilometru parcurs de participanți (în mers sau alergare) va fi convertit în 1 euro pe care HELLA România îl va dona. HELLA România este pregătită să doneze 30.000 de euro. „Ieșim la mișcare afară din casă, fără interacțiune în grupuri mari și respectând măsurile de protecție împotriva Covid-19, și HELLA România va dona câte 1 euro pentru fiecare kilometru realizat, către proiectele unor ONG-uri din Lugoj, Arad, Craiova și Timișoara, recomandate de angajații HELLA implicați în activități de voluntariat și caritabile”, mai arată reprezentanții companiei.

