30 de case vor fi renovate! Acasă în Banat dă startul înscrierilor pentru voluntari la Color the Village 2023

Voluntarii care doresc să participe la a V-a ediție a evenimentului Color the Village ce va avea loc în perioada 8-10 iunie 2023 în satul Valeapai (comuna Ramna, județul Caraș Severin), se pot înscrie, completând formularul online disponibil pe site-ul proiectului, www.colorthevillage.ro .

În numai trei zile, echipele de voluntari vor interveni pentru a renova 30 de case din sat, complet gratuit pentru beneficiari. Voluntarii vor vopsi, vor repara și vor zugrăvi fațadele pentru a reda satului Valeapai farmecul de odinioară.

„Valeapaiul este satul nostru de suflet, locul unde Asociația noastră își are sediul și de unde a pornit povestea noastră. Noi l-am descoperit în urmă cu 7 ani, când era foarte izolat, ne lua două ore să ajungem până acolo. Începând de anul trecut, este asfalt până în sat, acum într-o oră ajungem de la Timișoara până acolo. A evoluat foarte mult, dar mai are mult de recuperat și noi vrem să dăm o mână de ajutor ca să iasă din izolare, să fie cunoscut și tot mai multă lume să vină să descopere aceste locuri minunate”, a spus Radu Trifan, președintele asociației Acasă în Banat.

Asociația Acasă în Banat a ales pentru a V-a ediție, satul Valeapai. Acesta este amplasat la granița dintre județele Timiș și Caraș-Severin, la 60 km de Timișoara și 43 km de Reșița, într-o zonă colinară fermecătoare, dar foarte puțin cunoscută. Astăzi, satul mai are doar câteva sute de locuitori, însă mai are case tradiționale care păstrează elemente ale arhitecturii specifice zonei de tranziție dintre Banatul de Munte și cel de Câmpie.

Voluntarii pot alege să participe la una sau mai multe zile de eveniment, vor avea echipamentele, materialele și toate mesele asigurate. Perioada de înscriere este 19 aprilie 2023 – 28 mai 2023.

În acest an, proiectul se bucură de sprijinul sponsorilor principali Azur România, Maxagro și Aninoasa Tim și este susținut de ZF Group, Lăptăria cu caimac, Vitas România și Expodom.

Color the Village/Colorează Satul se află la a cincea ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Fărășești (2022), Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. Date de contact: Radu Trifan – 0748918091

Asociația Acasă în Banat a fost înființată în 2018 și își propune să păstreze patrimoniul cultural al regiunii Banat, să redea culoare satului bănățean, să redescopere adevăratele valori ale acestor locuri: oameni buni și gospodari, case frumoase și poveștile lor. Asociația Acasă în Banat poate fi contactată pe pagina de Facebook sau la adresa de email acasainbanat@gmail.com .

Donații în LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801

Donații în EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801

SWIFT/BIC: BTRLRO22 PayPal: acasainbanat@gmail.com

