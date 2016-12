Timișoara are primul stâlp inteligent. Este situat în centrul Timișoarei și dă internet gratuit la toată lumea, în limita posibilităților, dar este dotat și cu o cameră de supraveghere de 360 de grade. City managerul Timișoarei a anunțat premiera pe Facebook.

„Timișoara are primul Smart Pillar!

În ultima perioadă m-am implicat în multe demersuri care țin de conceptul de SMART CITY. Astfel, am ținut legătură și am sprijinit compania ZTE pentru a realiza primul Smart Pillar în Timișoara, în zona parcării Modex.

Smart Pillar înseamnă un stâlp care are mai multe facilități:

- Smart Lighting - iluminat LED care se poate controla de pe distanță;

- afișaj digital;

- camera de supraveghere 360° care se poate controla de la distanță;

- senzor de temperatură;

- senzor de vânt;

- senzor de presiune;

- senzor de zgomot;

- internet Wi-Fi;

- modul de încărcare mașini electrice!

Singurul lucru care urmează a se mai instala la acest stâlp este modulul de încărcat mașini electrice care se va monta în primăvara anului viitor.

Un beneficiu foarte important al acestui stâlp este că cetățenii Timișoarei pot beneficia de internet gratuit Wi-Fi în apropierea Operei, evident nr. de utilizatori conectați simultan fiind limitat.

Aș vrea să subliniez că toată această investiție a fost susținută de compania ZTE și sper ca pe viitor să avem mai multe companii care se sprijine orașul în cât mai multe proiecte ce țin de SMART CITY!”, a scris city managerul Timișoarei Robert Kristof pe Facebook.