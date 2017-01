O echipă de elevi din Timișoara a ajuns în finala unui concurs internațional care se desfășoară pe Stația Spațială Internațională.

Echipele trebuie să se întâlnească în America, iar sferele pe care le controlează cu ajutorul unor programe se vor întrece chiar pe Stația Spațială. Poentru a ajunge însă în America, tinerii au nevoie de sprijin. Echipa, pe nume heRObotics, a ajuns în finală. Echipa heRObotics a Liceului Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timisoara este formată din patru tineri de la licee de top din urbea de pe Bega: Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva”, Colegiul Național ,,C.D.Loga” și Liceul Teoretic ,,J.L.Calderon”. Echipa a participat in perioada septembrie-decembrie 2016 la competiție și s-a calificat în finala concursului International Zero Robotics.

Membrii echipei:

Silaghi Fineas - clasa a X-a Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara,

Ciuleanu Vlad Mihai - clasa a X-a Colegiul Național ,,C.D.Loga” Timișoara,

Cândreanu David - clasa a X-a Colegiul Național ,,C.D.Loga” Timișoara,

Prodaniuc Pavel - clasa a X-a Liceul Teoretic ,,J.L.Calderon”,

Profesor coordonator: Cojocaru Gabriela-Nușa - Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara

Zero Robotics High School Tournament 2016.



Concursul se adresează elevilor de liceu din America de Nord, Europa și Australia, și are ca scop programarea robotilor SPHERES - Sateliți experimentali, aflați la bordul Statiei Spatiale Internaționale. Concursul este organizat anual de NASA în colaborare cu Centrul ESTEC al Agenției Spațiale Europene ESA și Institutul de Tehnologie din Massachusetts MIT din USA și se finalizează cu invitarea primelor 14 echipe finaliste la sediul MIT. Echipa trebuie să își acopere costurile pentru transport, cazare și hrană. Suma necesară pentru deplasarea la MIT-Boston (USA Cambridge, Massachusetts) se ridică la aproximativ 6400 de dolari.