La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara sunt internați 30 de copii cu rujeolă sau suspiciune că ar avea această boală. De obicei, luna februarie era cea a rujeolei la copii, în Timiș, dar anul acesta realitatea a bătut statistica și cazurile au apărut de cîteva luni.

„Este edpiemie de rujeolă. În ultima lună am avut multe cazuri, funcționăm la capacitate maximă. Practic nu prea mai avem locuri disponibile. Am găsit soluții, îi internăm pe secția de adulți și îi internăm pe celelalte secții”, spune Vicrgil Musta, purtătorul de cuvînt al Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara.

Majoritatea copiilor internați nu au fost vaccinați. Majoritatea copiilor internați sunt cu vârsta de peste un an. Doi copii au murit, în anul 2016, din cauza rujeolei, în județul Timiș.