Timișorenii sunt chemați duminică în Parcul Central pentru a ajuta oamenii străzii. Puteți veni acolo cu haine, mănuși și tot ce ar avea nevoie un om fără adăpost pentru a trece mai bine peste iarnă. Asociația Look Inside este cea care a pornit acest demers și vă putețși alătura.

Întâlnirea are loc duminică, la ora 11:00, în Parcul Central, în faţa Monumentului Ostaşului Necunoscut.

„Începem anul cu o nouă provocare. Inspiraţi din acţiuni din anii trecuţi, ne propunem să ajutăm pe cei pe care îi întâlnim zi de zi..oamenii străzii. Dacă ai acasă şi nu mai ai nevoie de o haină groasă, mănuşi, fulare, căciuli te poţi alătură nouă. Vom lăsa aceste haine în Parcul Central pentru oricine are nevoie. Haideţi să fim uniţi şi în aceste momente, să nu-i judecăm pe aceşti oameni ci doar să încercăm să-i ajutăm să treacă cu bine peste această iarnă geroasă. Te provocăm să fii bun. Ne vedem duminică”, transmit cei de la Look Inside.