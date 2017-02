Un deputat din Timiș a demisionat după ce Guvernul Grindeanu a adoptat Ordonanța de Urgență privind Codul Penal. Deputatul Forumului Democrat German din România (FDGR) Ovidiu Ganț a demisionat din funcţia de vicelider al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

„Urmare a adoptării de către guvern ieri seara a ordonanţelor de urgenţă pe tema justiţiei am demisionat din funcţia de vicelider al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, pentru că eu nu pot gira sub nicio formă asemenea acţiuni. Menţionez totodată că voi vota în Parlament împotriva oricărui proiect de lege sau iniţiativă legislativă din domeniul justiţiei care nu are avizul favorabil din partea CSM”, a transmis deputatul FDGR Ovidiu Ganț.