O cheamă Aicha. Are 8 ani, este din Timișoara, și se chinuie din răsputeri să meargă. Face tratamente peste tratamente și a progresat. Tratamentele încă continuă și sunt costisitoare. O puteți ajuta. Aicha s-a născut prematur. A fost diagnosticată cu tetrapareză spastic-diskinetică și retard de limbaj. De atunci a trecut prin mai multe terapii. De câteva luni, Aicha a reușit să facă primii pași și să rostească câteva fraze. În 2017 pleacă din nou la terapie, în Spania. Din data de 20 februarie până pe 6 martie Aicha va fi la recuperare la Metodo Essentis in Barcelona. Pentru aceasta are nevoie de voi, cei care i-ați fost alături în 2016 și sigur veți continua să îi fiți alături și în 2017.

Puteți fi alături de Aicha prin redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit, iar cei cu societăți comerciale pot redirecționa până la 20 % din impozitul pe profit.

Puteți, de asemenea, dona direct în conturile asociației:

Asociația Copiii, zâmbete și vise

Ron - RO75BTRLRONCRT0305723101

EUR- RO25BTRLEURCRT0305723101

SWIFT: BTRLRO22.