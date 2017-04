Primul ministru Sorin Grindeanu este prezent vineri la Timișoara.

Acesta a fost invitat la festivitatea de marcare a 25 de ani de la înființarea instituției județene. Premierul a venit la manifestare alături de fiul său. Sorin Grindeanu a fost președinte al CJ Timiș timp de șas eluni. În data de 7 aprilie, la Consiliul Județean Timiș, are loc o ședință festivă dedicată celebrării a 25 de ani de activitate. La eveniment au fost invitați să participe foștii președinți, vicepreședinți și secretari ai instituției, senatorii și deputații de Timiș și alte oficialități.

La ședința festivă se vor acorda plachete președinților și vicepreședinților. Tot vineri, aici se distribuie publicația „Consiliul Județean Timiș – un sfert de veac”.

.„La mulți ani, Consiliul Județean Timiș. O urare pe care o fac cu oarecare nostalgie. Mă uit în jurul meu, în sală, și văd foarte mulți oameni cu care am lucrat și alături de care am învățat administrație și de care mă leagă foarte multe lucruri. Săptămâna aceasta s-au împlinit 100 de ani... 100 de zile, de când am plecat de aici pentru a prelua șefia Guvernului. De foarte multe ori în această perioadă m-am gândit la cele șase luni în care am avut onoarea să conduc Consiliul Județean Timiș. Acea perioadă este foarte folositoare pentru mine, la Guvern, pentru că mă ajută să înțeleg problemele pe care le au administrațiile locale. Voi continua să merg prin țară, dar nu neapărat la momente aniversare sau pentru tăieri de panglici, ci în primul rând pentru a afla problemele locale. Guvernul și autoritățile locale trebuie să lucreze împreună pentru ca viața cetățenilor să fie mai bună. Pentru mine, oriunde aș merge, Timișoara rămâne acasă, alături, bineînțeles, și de Caraș. De fiecare dată când vin aici o să mă bucur de realizările pe care le veți avea și o să mă întristez de eventualele eșecuri. Vă rog să contați pe mine, pentru că în funcția pe care vremelnic o dețin o să vă laud când va fi cazul și o să vă critic atunci când va fi cazul. Azi nu este cazul, este un moment aniversar, deși aș avea câteva lucruri. Vă doresc tuturor mult succes”, a spus Sorin Grindeanu, premierul României, la Timișoara.