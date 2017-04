Primul ministru al României Sorin Grindeanu, aflat la Timișoara, a spus că Timișul are nevoie de o sală polivalentă, da rlocul unde aceasta se face e mai puțin important.

În ultimele zile a fost un schimb destul de acid de replici între Consiliul Județean Timiș și Primăria Timișoara. Liderul CJ Timiș Călin Dobra a spus că sala polivalentă se va realiza la Giroc, pe un teren al adminsitrației județene, în timp ce primarul Timișoarei Nicolae Robu își dorește realizarea acestei săli lângă stadionul Dan Păltinișanu, în Timișoara. Premierul Sorin Grindeanu, spune că Robu l-a informat despre acest obiectiv, dar ca timișean îl interesează să se realizeze acest obiectiv, nu locul unde se va construi.



„Acestă sală polivalentă pe mine, ca şi timişean, prea puţin mă interesează unde este localizată, mă interesează să se facă. În plus, din ce am înţeles de la Ministerul Dezvoltării, terenul pe care l-a pus primăria la dispoziţie nu e bun, pentru că e traversat de o linie de cale ferată. Nu e viabil, nu vreau să intru în amănunte. Pe mine mă interesează mai mult să se facă această sală polivalentă de care Timişoara, şi nu doar Timişoara, ci întreaga regiune, are nevoie, pentru că Timişoara este centrul acestei regiuni. Aceste orgolii locale trebuie depăşite. Şi cum am spus şi la începutul discuţiei, fac apel dacă vor să înţeleagă să facă proiecte importante pentru comunităţile pe care le conduc şi să nu mai facă politica cu care au fost învăţaţi în aceşti ani. (...) Orgolii locale nu îşi au rostul. Cred că este mai important pentru timişoreni şi pentru timişeni, cum e valabil în toată ţara, ca obiectivele importante pe care şi le-au stabilit să se îndeplinească dincolo de orgolii politice locale”, a spus primul ministru Sorin Grindeanu la Timișoara.