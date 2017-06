Aproximativ 5.000 de elevi din Timiș se pregătesc de, probabil, primul examen important al vieții lor. Cei care vineri, 9 iunie, vor termina clasa a VIII-a, mai au câteva zile de învățat pentru Evaluarea Națională. Înscrierile în examen se finalizează tot vineri, 9 iunie, iar în 19 iunie are loc prima probă a Evaluării pentru elevii de a VIII-a.

În 19 iunie are loc proba scrisă la Limba Română. În 21 iunie are loc proba scrisă la Matematică, iar pe 22 iunie proba la Limba Maternă. În 26 iunie vor fi afișate rezultatele.

