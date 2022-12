36 de copii au murit la Revoluție, dar elevii nu știu ce s-a întâmplat în 16 decembrie 1989 la Timișoara

La 33 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 de la Timișoara, zeci de tineri au fost chiestionați pe străzile orașului dacă știu ce s-a întîmplat pe 16 decembrie? Niciunul nu a știut, numai persoanele în vârstă au putut să răspundă.

Oana Stănciulescu, jurnalistă în București, spune că e lucru rușinos și de ce ei nu le spun și tinerilor și de ce profesorii nu-și încep lecțiile în decembrie cu Revoluția, cu sacrificiul tinerilor, de ce părinții nu le spun copiilor lor, oricât de târziu și de obosiți s-ar întoarce acasă?

”Este peste puterile mele să înțeleg acest lucru. Mi se pare rușinos pentru profesori, pentru istorici, pentru liderii politici, pentru noi că neam. Știu că se întâmplă și la case mai mari, dar noi ne dăm patrioți, mari cunoscători ai istoriei și politicii, noi suntem uneori chiar buricul pământului… și atunci și pretențiile sunt mai mari…

36 de copii au murit la Revoluție. Puțini vorbesc însă despre ei.

O inițiativa a lui Ceaușescu Marian: Acest panou va fi amplasat în dată de 21 decembrie la troița din Piața Universității în memoria copiilor și a eroilor care au fost uciși la Revoluție. Cel mai mic împlinise o lună în ziua în care a fost ucis, împușcat în cap, în timp ce dormea în pătuţul lui, într-o casă de pe stradă Frumoasă din București. Băieţelul a murit sub ochii părinţilor, după o oră și jumătate de agonie. Ulterior, voi dona panoul Ministerului Educației pentru a fi pus la loc de cinste în memoria eroilor! Totodată, va urmă să mai fac un panou cu numele elevilor, studenților și profesorilor care au fost închiși și torturați pe perioada regimului comunist”, susțin Oana Stănciulescu, jurnalistă în București.

Virgil Hosu, președintele ALTAR Timișoara, atenționează: ”Din păcate se dă uitării, an de an, revoluția, și se vorbește din ce în ce mai puțin despre aceste lucruri. Am convingerea că putem să facem demersuri la Ministerul Educației ca acest ideal să îl punem în practică. Să găsim orele opționale în școlile din întreaga țară pentru ca tânăra generație să ajungă să cunoască ce s-a întâmplat la Timișoara în 1989. Cum putem să stăm deoparte când în Timișoara au murit peste 100 de oameni și sute au fost răniți și aproape 1000 arestați. Nu putem să dăm uitării aceste fapte de sacrificiu al tinerilor din Timișoara. Nu putem să stăm indiferenți la faptul că tinerii și-au vărsat sângele pentru libertatea noastră de acum. Trebuie să punem umărul să vorbim despre istoria revoluției”.

