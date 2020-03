41 de tineri din medii defavorizate primesc finanțare pentru școala de șoferi

MOL România și Fundația Pentru Comunitate vor sprijini financiar 41 de tineri din medii defavorizate în procesul de obținere a permisului de conducere pentru categoriile B, C și CE, în cadrul celei de-a cincea ediții a programului „Permis pentru viitor”. Printre cei 41 de beneficiari ai programului se află și Flavius Marinel Donosă, din localitatea timișeană Găvojdia, Samuel Butușină (din Arad) și Aurel Nicolae Răduță (din Iablanița, Caraș-Severin), care vor beneficia de plata taxelor de școlarizare pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Sprijinul financiar oferit în cadrul programului „Permis pentru viitor” se acordă tinerilor din mediile defavorizate, cu posibilități materiale reduse, pentru care permisul de conducere înseamnă un avantaj sau o condiție în obținerea unui loc de muncă, sau poate fi un instrument important în îndeplinirea și extinderea atribuțiilor de serviciu. Numărul tinerilor care doresc să beneficieze de acest sprijin este în creștere, în cadrul actualei ediții fiind înregistrate 263 de solicitări din 37 de județe, față de 212 înscrieri din 28 de județe la ediția precedentă. „Programul <Permis pentru viitor> este un exemplu clar al implicării MOL România cu soluții concrete în viața comunității: plătim școala de șoferi pentru tineri proveniți din medii defavorizate, care doresc să-și crească șansele în competiția pe piața muncii. Ne bucură interesul în creștere al potențialilor beneficiari, ceea ce ne determină să rămânem alături de tinerii care depun eforturi pentru a depăși obstacolele cu care se confruntă și pentru a-și construi un viitor mai bun”, a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România. Majoritatea tinerilor înscriși la această ediție, respectiv 248, au depus cereri pentru plata taxelor de școlarizare pentru permis de conducere categoria B și BE. Alți 12 tineri au aplicat pentru finanțare pentru permis categoria C/CE, doi pentru categoria D și unul pentru tractoare agricole. În procesul evaluării și jurizării proiectelor depuse conform condițiilor stabilite în anunțul programului s-au realizat interviuri atât cu candidații cât și cu persoanele sau reprezentanții instituțiilor și organizațiilor care i-au recomandat. În faza finală, datorită numărului mare de solicitări cu un nivel asemănător, s-a ținut cont de rezultatele sau situația școlară, condițiile deosebite (abuz în familie), existența documentelor care, conform regulamentului programului, constituie un avantaj, și de oferta de preț prezentată. Beneficiarii acestei ediții a programului „Permis pentru viitor” sunt din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vrancea și din Capitală. Lista beneficiarilor poate fi consultată pe site-urile www.molromania.ro și www.pentrucomunitate.ro. „În perioada următoare vom încheia contractele și vom transfera sumele pentru cheltuielile adiacente, pentru acoperirea costurilor înscrierii la școala de șoferi și mai departe pentru taxa de școlarizare. Vom solicita tinerilor să-și planifice cursurile astfel încât să se prezinte la examen până în toamna acestui an. Ediția următoare a acestui program va fi anunțată la sfârșitul lunii noiembrie. La următoarea ediție se pot înscrie inclusiv cei care n-au obținut finanțare la ediția actuală. De asemenea, se pot înscrie și cei care au obținut finanțare, au terminat cu succes școala de șoferi și doresc să obțină permisul de conducere pentru altă categorie.”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate. Programul „Permis pentru viitor” este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate. În cei cinci ani de la prima lansare în 2015, programul Permis pentru viitor a fost premiat de două ori pe plan național: la Gala Societății Civile 2018 și la Romanian CSR Awards 2017. Concursul de proiecte pentru ediția a 5-a a fost lansat la 27 noiembrie 2019, iar termenul de trimitere a dosarelor a fost 25 ianuarie 2020. Fondul programului este de 75.000 lei. În cadrul celor patru ediții anterioare ale programului, 74 de tineri au obținut permis de conducere și 41 sunt programați pentru examen sau se află în diferite faze ale pregătirii.

