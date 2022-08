5 motive sa folosesti sistemul de pompe de caldura aer-apa in locuinta ta

5 motive sa folosesti sistemul de pompe de caldura aer-apa in locuinta...

Sistemul de pompe de caldura a capatat un nivel ridicat de popularitate in ultima vreme datorita eficientei energetice de care da dovada, dar si a confortului termic pe care il poate oferi. Modul sau de functionare este unul simplu: prin intermediul compresorului si a structurii circulante, sistemul are capacitatea de a pompa sau transfera caldura dintr-un loc in altul.

Vestea buna este ca activitatea de pompare a caldurii nu consuma o cantitate mare de energie electrica, fiind de un real folos si in timpul verii, pentru ca pompele de caldura pot fi folosite si ca aer conditionat. Principalele motive pentru care oricine poate lua in considerare pompele de caldura aer-apa sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Intretinere redusa

Pompele de caldura nu au nevoie de o intretinere complexa pentru a functiona in parametri optimi perioade indelungate de timp spre deosebire de sistemele de incalzire pe baza de combustie. Este necesar doar ca, o data pe an, proprietarul sistemului sa efectueze scurte verificari ale pieselor folosite. De asemenea, este nevoie si de interventia unui instalator profesionist o data la 3-5 ani, pentru a vedea daca totul este in regula sau daca este necesarea inlocuirea anumitor piese uzate.

Consumul redus de energie care genereaza costuri mici

Un alt motiv pentru care pompele de caldura aer-apa sunt alese consta chiar in faptul ca pot transforma energia din exterior in apa calda. Aceasta poate sa fie folosita pentru depozite, birouri, cladiri industriale sau chiar pentru locuinte.

Datorita convertirii energiei din aerul exterior in caldura si apa menajera, costurile atribuite energiei electrice scad substantial, fiind, totodata, si o metoda care protejeaza mediul inconjurator. Aceasta tehnologie este folosita deseori ori ca sursa propriu-zisa de incalzire, ori ca o completare a unui sistem de incalzire existent.

Proprietarul are control complet asupra sistemului de pompe de caldura

Fiind vorba despre o tehnologie moderna, proprietarul pompelor de caldura le poate controla fie de acasa, fie de la distanta cu ajutorul telefonului inteligent sau chiar a laptopului. Este important ca initial sa se efectueze toate setarile necesare care contribuie la o functionare adecvata a sistemului. Pentru informatii suplimentare, trebuie sa se consulte manualul de utilizare.

Compatibilitatea crescuta cu incalzirea in pardoseala

Exista o multime de persoane care aleg sa foloseasca pompele de caldura impreuna cu un alt sistem de incalzire, cum ar fi incalzirea in pardoseala, pentru a obtine confortul termic dorit la un pret accesibil. Astfel, se vor realiza reduceri semnificative la costurile de energie, ambele fiind metode prietenoase cu mediul inconjurator.

Durata lunga de viata

In contextul in care se realizeaza toate verificarile necesare regulat si sunt inlocuite piesele uzate care ar putea pune in pericol intregul mecanism, pompele de caldura se dovedesc a fi un sistem de incalzire eficient cu o durata lunga de viata. De asemenea, ofera un nivel ridicat de siguranta, datorita faptului ca emisiile de carbon sunt reduse semnificativ.

In concluzie, cei care isi doresc sa obtina o performanta energetica ridicata fara sa fie nevoiti sa plateasca sume mari de bani la facturile de energie electrica isi pot indrepta atentia catre achizitionarea sistemului de pompe de caldura aer-apa.

Comentarii

comentarii