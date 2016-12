Președintele Consiliului Județean Timiș Sorin Grindeanu infirmă zvonurile conform cărora ar pleca la București pentru a ocupa o funcție de ministru în viitorul Guvern. Acesta a fost dat de unele „voci” și ca viitor prim ministru. Liderul PSD Timiș spune că nu pleacă la București pentru a ocupa o funcție de ministru, ci rămâne în Timiș, la șefia consiliului județean.

„Nu o să plec din funcția de președinte de consiliu județean în post de ministru. Am văzut de dimineață că cei de la București mă plimbă prin diverse posturi. Am spus de când am preluat mandatul de președinte al CJ Timiș că nu o să plec pe un post de ministru”, a spus Sorin Grindeanu.