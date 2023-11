6 tineri timișoreni expun lucrări despre lumea care îi înconjoară în cadrul expoziției THIS IS NOT MY YOUTHOPIA

Pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00, va avea loc la Palatul Ștefania (Piața Romanilor 1, Timișoara), vernisajul expoziției THIS IS NOT MY YOUTHOPIA, ce încheie proiectul Post-Digital Intersections, derulat de Asociația Culturală Marginal la Timișoara în perioada iunie – decembrie 2023. Expoziția aduce la un loc lucrări de la 6 tineri timișoreni aleși în urma unui apel deschis care au lucrat cu câte un curator din cadrul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii din București pentru a-și dezvolta propriile proiecte în jurul conceptului post-digital și pornind de la tema curatorială Youthopia.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 15 decembrie, astfel: între 6 – 10 decembrie și 12 – 15 decembrie, între orele 15:00 – 20:00 iar în data de 11 decembrie este închisă. Accesul publicului este liber.

Cercetare, producție artistică și suport de la artiști internațional, în programul mentoral pentru tineri artiști

THIS IS NOT MY YOUTHOPIA este punctul culminant al demersului de mentorat și de mediere culturală Post-Digital Intersections, dezvoltat de Asociația Marginal la interesecția dintre artă, știință și tehnologie, ce și-a propus să ofere și sprijin pentru cercetare, cât și pentru producție artistică pentru 12 tineri practicieni din România selectați printr-un apel deschis. Aceștia au avut oportunitatea de a colabora pe tot parcursul programului atât între ei, cât și cu artiști și curatori internaționali – Annick Bureaud (FR), Ruth Anderwald + Leonhard Grond (AT), Claudia Schnugg (AT), Dasha Ilina (FR/RU), Jan Świerkowski (PT/PL), Andrei Tudose și Sabina Suru (RO).

“Este o provocare a unui punct de pornire și de inspirație pentru o tânără generație de artiști, la care facem apel prin acest program, să ni se alăture și să implice și pe alții în viziunea lor asupra lumii – să înceapă să-și construiască Youthopia, prin artă, știință și tehnologie.” – Claudia Schnugg, despre tema curatorială Youthopia.

Programul mentoral continuă o discuție deschisă în luna iunie, în expoziția Intersecting Realities, curatoriată de Claudia Schnugg și Andrei Tudose iar firul roșu al inițiativei de mentorat tatonează idei și practici post-digitale, într-o căutare de demistificare a digitalului și de găsire a unor noi metodologii colaborative transdisciplinare.

Expoziția Intersecting Realities, ce a lansat programul de mentorat, a reprezintat o invitație deschisă la o plimbare aparent aleatorie prin subiectele delicate ale zilelor noastre, de la probleme macro legate de mediului și până la intimitatea digitală și reprezentări ale corpului, în conexiune cu esența artei post-digitale. Navigând liber între medii și abordări, selecția de lucrări din cadrul expoziției a construit o structură centrală dincolo de orice concepte abstracte sau criptice, vizând mai degrabă construirea unei experiențe la care publicul să se poată conecta și cu care să poată relaționa. Astfel, inițiativa reprezintă punctul de plecare al unei discuții despre modul în care ne raportăm, ca societate, la prezent și unde putem, în mod activ și colectiv, să mergem de aici.

Expoziție ce explorează relația cu prezentul și perspectivele posibile ale viitorului

Programul mentoral a fost coordonat de către Andrei Tudose și Annick Bureaud și a avut un format hibrid, atât online, cât și offline, creând astfel un cadru de lucru pentru practicieni atât din domeniul artelor vizuale, cât și al științelor umaniste. Post-Digital Intersections se încheie la Timișoara cu o expoziție care va prezenta cercetările și proiectele dezvoltate de participanți și mentori în cadrul acestui program, alături de sesiuni de mediere culturală și evenimente satelit dedicate unui dialog transparent și activ cu publicul extins al orașului Timișoara.

Cei șase tineri artiști timișoreni care expun în cadrul expoziției THIS IS NOT MY YOUTHOPIA sunt Alexandra Costea, Anca Șișu, Andreea Ioniță, Dorian Boloca, Ioana Bartha și Sorin Valea iar curatorii care le-au fost alături din cadrul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii din București sunt Alexandra Buiga, Andra Merfu, Eliza Pătrașcu, Iulia Kycyku, Mihai Milea și Miruna Barcan.

“Deși lansat ca o provocare liberă pentru a-și imagina un viitor așa cum și-l doresc, tinerii din cadrul programului ne-au surprins prin lucrările care vorbesc, mai degrabă, despre lumea care ne înconjoară și, mai ales, despre pierdere, în diferite forme – de la dispariția locurilor care îi înconjoară (casele copilăriei, magazinele de cartier sau chiar mediul natural) până la pierderea oamenilor care le sunt dragi sau chiar a propriei identități în contextul lumii digitale care acaparează tot mai mult din viețile noastre.” – Andrei Tudose, despre THIS IS NOT MY YOUTHOPIA, expoziția ce încheie programul mentoral Post-Digital Intersections.

După vernisajul de pe 5 decembrie, vor avea loc următoarele evenimente conexe în cadrul expoziției:

5 decembrie, ora 17:00 și ora 19:00 – Tururi ghidate cu Andrei Tudose la Palatul Ștefania

6 decembrie, ora 15:00 – Tur ghidat cu Annick Bureaud și Andrei Tudose la Palatul Ștefania

6 decembrie, 17:00 – 19:30, Casa Artelor (str. Episcop Augustin Pacha nr. 8, Timișoara) –

Instalație VR B61 Instytut, Jan Świerkowski + Lecture-performance Anderwald+Grond

7 decembrie, ora 15:00 – Tur ghidat cu Mihai Zgondoiu la Palatul Ștefania

7 decembrie, ora 16:00 – Tur ghidat cu Andrei Tudose la Palatul Ștefania

8 decembrie, ora 17:00 – Tur ghidat cu Andrei Tudose la Palatul Ștefania

