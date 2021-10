A doua dezbatere în privința noului sistem de parcări din Timișoara: fără licitație în zone rezidențiale, taxare progresivă în centru și, în general, tarife crescute, dar încă mai mici decât în alte orașe

Luni, 18 octombrie, de la ora 16.00, Primăria Timișoara a organizat o a doua dezbatere asupra noului regulament privind parcările din Timișoara. Prima a avut loc cu câteva săptămâni în urmă și, deși teoretic trebuia să se axeze pe studiul de fundamentare publicat, tot asupra regulamentului s-a purtat. Și atunci, și acum, viziunea municipalității a fost prezentată de viceprimarul Ruben Lațcău. Timișorenii au reluat probleme sesizate și prima dată: lipsa locurilor de parcare pentru rezidenții din zona centrală, lipsa parcărilor subterane sau supraetajate și numărul prea mare de locuri dedicate instituțiilor și firmelor, printre altele.

Principalele modificări aduse actualului sistem de parcare ar fi: trecerea gestiunii de la SDM direct la primărie, într-un serviciu dedicat, extinderea locurilor de parcare rezidențiale, dar și creșteri de tarife. Potrivit lui Lațcău, primăria vrea să gestioneze ea acest serviciu pentru a putea construi și alte parcări, lucru care legal era imposibil pentru SDM. În ceea ce privește tarifele, deși acestea cresc, viceprimarul spune că sunt încă mult mai mici decât în alte orașe din țară.

„În momentul acesta, în Timișoara, avem un sistem de parcări administrat de compania locală de drumuri. Sistemul de parcare TimPark, fostul ADP, a fost absorbit de societatea de drumuri municipale. Intenția noastră este să despărțim acest sistem de SDM pentru a folosi banii pe care timișorenii îi plătesc pentru parcare în fiecare lună pentru construcția de noi parcări. În acest moment, SDM-ul, chiar dacă este o companie publică, funcționează ca orice companie privată și nu poate să investească bani în domeniul public”, a început Ruben Lațcău.

Prezentarea viceprimarului a pus accentul, în continuare, pe cele mai discutate subiecte, atât în spațiul public, cât și la prima dezbatere. Mai exact, pe problema zonei centrale, pe tema abonamentelor rezidențiale și pe nivelul tarifelor. Înainte de aborda aceste subiecte, Lațcău a ținut să menționeze că lipsa locurilor de parcare este o problemă cronică, în ultimii ani nefiind realizate construcții de acest fel care să contrabalanseze cu numărul tot mai mare de mașini din Timișoara, dublat față de anul 2000.

Despre zona centrală, acesta a spus: „Ceea ce schimbăm fundamental în zona centrală este să descurajăm parcarea pe perioadă îndelungată pe anumite străzi. (…) Dorim să construim un nou sistem în care să încurajăm, în primul rând, timișorenii care au treabă în centru. Cu această problemă (a insuficienței locurilor de parcare în zonele centrale – n.r.) se confruntă cam toate orașele din România. O astfel de măsură, de parcare orară în «zona 0» a orașului este o măsură pe care o găsim în marile orașe din România. Ne dorim să găsim o soluție și pentru riveranii care locuiesc în zona centrală. Cartierul Cetate este o zonă care are oameni care locuiesc acolo, nu este doar pentru instituții și servicii. Atunci, avem nevoie de o componentă care să includă aceste nevoi. Plus, pe măsură ce vor crește străzile și zonele pietonale – și avem un proiect pentru cartierul Traian –, va trebui ca acest mecanism, prin care rezervăm o capacitate de parcare pentru rezidenți, să se păstreze. De asemenea, în «zona 0» va exista o tarifare progresivă (tarife tot mai mari la fiecare oră consecutivă– n.r.)”, a spus viceprimarul.

În ceea ce privește parcările din cartiere, aici vor exista două tipuri de locuri: pentru rezidenți (85%) și pentru vizitatori (15%). Spre deosebire de situația din alte orașe – cum ar fi Aradul, pe care l-a dat exemplu Lațcău –, locurile de parcare rezidențiale nu vor fi scoase la licitație. „Nu trebuie să ajungem în punctul în care accesul la locul de parcare să fie dat cui are mai mulți bani. Noi am mers pe o abordare care are un cost unitar la nivel de subzonă rezidențială”, a explicat „vicele”. În plus, rezervarea unui astfel de loc de parcare se va face în baza cărții de identitate sau dovezii de flotant.

În ceea ce privește tarifele, Lațcău a explicat că, în zona centrală, va fi un nivel mediu de 4 lei/oră, făcând comparația cu Cluj-Napoca (8 lei/oră) și Brașov (3 lei/oră). În zonele rezidențiale, tarifele vor fi între 90 și 110 lei pe lună, sub cele din Arad (124-194) sau Brașov (120-156). Raportat la întreg orașul, costul mediu pentru un loc de parcare va fi de 72 de lei/lună. La Oradea, a menționat viceprimarul, acesta este de 120 lei/lună. „Am făcut o calibrare cu inflația, prețul nemaifiind actualizat din 2012. (…) Obiectivul nu este de a ajunge la un preț foarte ridicat, ci de a ajunge la costuri cumva actuale în ziua de astăzi”, a explicat Ruben Lațcău. Acesta a anticipat că, pe viitor, tarifele ar urma să crească, dar doar după ce primăria construiește alte parcări, astfel încât să aibă justificare.

O problemă reluată de participanții la dezbatere a fost cea a parcării în zona centrală. „Salutăm și o mărire de preț, atât timp cât există un echilibru între ceea ce dăm – inclusiv ca impozite – și ceea ce primim”, a spus unul dintre locuitorii zonei Cetate. Printre altele, în cadrul dezbaterii s-a propus dedicarea unor locuri rezidenților în parcarea din spatele stației din Piața Mărăști sau posibilitatea locatarilor de a amenaja din fonduri proprii parcări în curțile ansamblurilor rezidențiale, spații deținute de primărie. În plus, Ruben Lațcău a menționat că în weekend nu va mai fi parcare gratuită în zona centrală.

Ceilalți timișoreni prezenți la dezbatere au abordat și alte subiecte: numărul prea mare al locurilor dedicate instituțiilor și firmelor, lipsa spațiilor pentru legat bicicletele, microbuze și alte mașini mari de serviciu parcate în cartiere. Unii au venit și cu propuneri: restricții de acces în zona centrală pentru mașinile poluante, ridicarea mai rapidă a mașinilor abandonate sau ale celor neînmatriculate deținute de samsari, construcția unor parcări subterane sau etajate. Punctual, s-a mai vorbit de lipsa parcărilor din zona Liviu Rebreanu.

Viceprimarul Ruben Lațcău a spus că municipalitatea ia sau va lua măsuri, pe cât posibil, în privința fiecărei probleme sesizate, cu excepția celei privind mașinile poluante. Interdicții pentru cele cu motorizare euro 1, 2, 3 sau 4 în anumite zone, cum a propus un timișorean, ar reprezenta „un șoc prea mare” și, în plus, nu ar exista nici pârghiile legale pentru o astfel de măsură, a spus viceprimarul. Neajunsuri cu legea există și în privința mașinilor abandonate, dar aici Poliția Locală măcar poate să acționeze, chiar dacă în anumite limite. De asemenea, răspunzând timișorenilor, Lațcău a spus că, în următorii ani, va fi extins sistemul de parcări rezidențiale și în zonele Calea Șagului, Dâmbovița, Steaua sau în cele în care momentan există garaje.

Totuși, viceprimarul a repetat că nu toate problemele vor fi rezolvate deodată, iar noul regulament este doar punctul de plecare, în care să fie prevăzute primele măsuri generale. Anticipativ, chiar de curând s-a început marcarea cu albastru a locurilor rezidențiale din cartiere. Urmează, după eventuala aprobare a noului regulament, în aceeași idee, să fie schimbate și panourile în funcție de noile diferențieri.

Spre sfârșitul dezbaterii, un timișorean a ținut să devieze un pic de la subiect. „Sunteți de un an de zile în primărie, dar nu se vede nicio schimbare. Fără supărare, dar nu ați făcut nimic”, a spus acesta la finalul intervenției sale. Lațcău i-a mulțumit pentru feedback și a trecut mai departe.

