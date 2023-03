A fost desemnată firma care va extinde la patru benzi drumul județean dintre Centura Timișoarei și A1

În SEAP a fost anunțat câștigătorul licitației derulate de Consiliul Județean Timiș, pentru stabilirea societății care va realiza extinderea drumului județean care leagă Timișoara de autostrada A1, nodul Giarmata, pentru porțiunea Centura Timișoara – A1. Desemnată a fost societatea Strabag. Tot în EAP a fost anunțat și numele firmei care se va ocupa de asistența tehnică și dirigenția de șantier, Seal Control & Consulting.

Proiectul „Modernizare DJ 691: Lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) – Centura Timișoara și Centura Timișoara – Autostrada A1 (km 12+975)”- LOTUL 2 – km 5+800-12+975, are constructor. Societatea Strabag va relua ce a lăsat în urmă firma cu care Consiliul Județean Timiș a reziliat contractul. Societatea desemnată are la dispoziție șase luni pentru a termina lucrările pe această porțiune a drumului de legătură dintre Timișoara și Giarmata.

Prin prezentul contract vor fi realizate urmatoarele tipuri de lucrări: • lărgire la patru benzi a drumului pe lungimea de 7,175 km • piste de biciclete pe lungimea de 5,882 km • racordarea cu străzile laterale și amenajarea acceselor la proprietăți • amenajarea sensurilor giratorii • dispozitive de scurgere a apelor • elemente de siguranța circulației • iluminat în sensurile giratorii • amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată • relocarea rețelelor de gaz • relocarea liniilor electrice LEA/LES Lucrările aferente prezentei documentații, vor fi realizate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic inclusiv anexele aferente acestuia, a documentației postate in SEAP si a legislației in vigoare.

Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri, se vor realiza in 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar.

De asemenea, a fost anunțat și câștigătorul care va realiza ”Servicii de supervizare (asistență tehnică – dirigenție de șantier) a contractelor de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului amintit. Este vorba despre Seal Control & Consulting, o societate arădeană.

