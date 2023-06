A fost dus la bun sfârșit studiul de fezabilitate pentru un tronson important din inelul IV de circulație al Timișoarei

Tronsonul de circulație dintre Calea Buziașului și canalul Bega, parte a inelului 4 de circulație al Timișoarei, are acum studiu de fezabilitate finalizat. Primăria Timișoara a anunțat că a finalizat documentația pentru proiectul „Amenajare INEL IV tronsonul Calea Buziașului – Malul stâng al Canalului Bega”, fiind încheiat studiului de fezabilitate. Proiectul va fi supus dezbaterii consilierilor locali care vor aproba indicatorii tehnico-economici, precum și studiul de fezabilitate, în următoarea ședință.

Inelul IV se va amenaja ca o arteră de legătură de categoria a II-a și va avea patru benzi de circulație (câte două pe sens), cu o lățime a părții carosabile de 14 m. Trotuarele, situate de o parte și de alta a părții carosabile, vor avea o lățime de 2,5 m. În proiect sunt prevăzute piste de biciclete cu lățimea de 1 m, pe ambele părți, precum și amenajarea unei zone verzi între piste și carosabil.

Inelul IV va prelua traficul greu și de tranzit între principalele intrări în oraș și zonele de locuințe din zona centrală a Timișoarei, respectiv principalele platforme industriale ale orașului. Amenajarea Inelului IV va fluidiza traficul în oraș și, implicit, va contribui la reducerea poluării mediului înconjurător.

Traseul Inelului IV este amplasat parțial pe domeniul public al orașului, prin urmare, pentru realizarea investiției sunt necesare exproprieri pentru terenurile proprietate privată afectate de traseul drumului.

„Completarea și închiderea Inelului 4 este cheia fluidizării traficului în oraș, împreună cu realizarea centurii, lucrare în sarcina Ministerului Transporturilor. În ultimii doi ani, am finalizat deja o parte din Inelul 4 Nord, segmentul Măcin-Constructorilor-Imbroane, lucrare apreciată atât de locuitorii din zonă, cât și cei din Dumbrăvița. Am finalizat șantierul de pe Prezan-Venus, precum și extinderea și modernizarea Căii Buziașului. Acestea sunt lucrări strâns legate de viitorul tronson. Porțiunea de 7 km dintre Calea Buziașului și malul stâng al Canalului Bega va închide Inelul 4 în zona de sud-est a orașul. În latura vestică a Timișoarei, lucrăm la Pasajul Solventul, am avansat în partea de proiectare la Podul Solventul și am contractat serviciile de proiectare pentru continuarea străzii Gării, respectiv Noua Radială Vest. Gândim strategic traseele de deplasare în oraș, pentru că sunt proiecte care vor influența dezvoltarea Timișoarei în următoarele decenii”, transmite primarul Dominic Fritz.

Durata de implementare a proiectului este estimată la 3 ani. Vor fi necesare 9 luni pentru obținerea terenului și derularea procedurilor de achiziție publică pentru serviciile de proiectare tehnică și execuție (PT + E). Odată contractate, vor fi necesare 12 luni pentru întocmirea proiectului tehnic și obținerea Autorizației de Construire și 18 luni pentru lucrările de execuție.

