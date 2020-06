A fost prins bărbatul care a dat foc BMW-ului unui avocat din Timișoara. Face parte din Asociația 17 Decembrie și a încercat să se autoincendieze de două ori

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere video amplasate in zona Palatului Dicasterial din Timisoara i-au ajutat pe politistii de la IPJ Timis, care cerceteaza imprejurarile in care a fost incendiat BMW-ul avocatului Carin Antonescu.

La nici 10 zile de cand o persoana necunoscuta a aruncat un cocktail Molotov sub limuzina avocatului, care era parcata pe o straduta din apropierea Palatului Dicasterial, in aceasta dupa-amiaza a fost retinut principalul suspect din dosar.

Este vorba despre Vasile Farcau, 64 de ani, revolutionar, membru al Asociatiei 17 Decembrie, care a fost recunoscut ca fiind barbatul care a plecat cu o bicicleta, dupa ce a incendiat masina lui Carin Antonescu.

Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat de distrugere. Potrivit unor surse din preajma anchetei, Vasile Farcau a declarat ca nu-l cunoaste pe avocatul Carin Antonescu si ca nu a fost trimis de vreo grupare interlopa pentru a da foc masinii.

Vasile Farcau a declarat, in urma cu cativa ani, ca i s-a oferit titlul de cetatean de onoare al Timisoarei, dar ca nu s-a prezentat pentru a-l ridica.

In iunie 2006, revoltat ca nu a ajuns sa-si procure medicamente gratuite sau compensate, si-a legat la gat trei recipiente pline cu benzina, s-a dus in Piata Operei din Timisoara si a amenintat ca isi da foc. A fost oprit la timp de politisti.

In 2013, acuzand faptul ca a castigat o mare suma de bani la bingo si ca nu i-a primit, s-a deplasat in fata sediului Metropolis din Bistrita, unde s-a stropit cu benzina si a incercat sa-si dea foc. A fost imobilizat de politisti si de pompieri si condus la un spital de psihiatrie, de unde a plecat chiar a doua zi, dupa ce s-a stabilit ca este in deplinatatea facultatilor mintale.

Vasile Farcau este unul dintre revolutionarii care au participat activ la evenimentele din din Decembrie 1989, cand a fost ranit si arestat. El a fost operat de mai multe ori in Italia, din cauza ranilor provocate de bataile care i s-au administrat in beciurile Militiei, dupa 17 decembrie 1989, cand a fost arestat, in Piata 700, alaturi de sora sa si de nasul sau, Marian Zorila.

