A început conferința Regional South-East European Conference (RSEEC) 2024, organizată de CIGRE Romania

Astăzi a început a 7-a ediție a conferinței Regional South-East European Conference (RSEEC) 2024 – A NEXT GENERATION NETWORK CONFERENCE, organizată de CIGRE Romania la Universitatea Politehnica din Timișoara între 8-10 octombrie. Co-organizatorii conferinței sunt Transelectrica, Delgaz Grid, Rețele Electrice și Universitatea Politehnica din Timișoara.

La ediția de anul acesta vor fi prezenți circa 200 de participanți din 9 țări, 13 companii expozante, 10 companii partenere, iar programul științific va cuprinde peste 30 de lucrări științifice și tutoriale tehnice ținute de experți internaționali în domeniul electroenergetic. De asemenea, agenda cuprinde și concursul de lucrări științifice dedicat studenților din ciclul de licență, master și doctorat.

„Am ajuns la a 7-a ediție a Regional Sout-East European Conference (RSEEC) 2024, organizată de CIGRE Romania. Conferința este una de tradiție pentru CIGRE Romania și a luat naștere din dorința de a pune în valoare potențialul imens al tinerilor din sectorul energetic. Astfel, la fiecare ediție, RSEEC este organizată în câte un mare centru universitar din țară pentru a facilita accesul studenților la resursele tehnice ale CIGRE și pentru a crește implicarea tinerei generații de specialiști în construirea unui sistemul electroenergetic solid, sustenabil și adaptat nevoilor din prezent. Prin urmare, la această ediție, în premieră, am decis să marcăm preocuparea noastră pentru formarea tinerilor profesioniști prin extinderea numelui conferinței în “RSEEC 2024 – A NEXT GENERATION NETWORK CONFERENCE”.” a declarat Ciprian Diaconu, Președintele CIGRE Romania.

“Este o onoare să găzduim aici, la Universitatea Politehnica din Timișoara, o conferința atât de relevantă pentru sectorul energetic. (…) Săptămâna trecută am sărbătorit 100 de ani de la absolvirea primului inginer din partea de vest a României. Prima facultate fondată în Universitatea Politehnica Timișoara a fost Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, din care a luat naștere apoi Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică. În prezent, Universitatea noastră cuprinde zece facultăți, dintre care nouă sunt la Timișoara și una este la Hunedoara. De asemenea, opt dintre acestea sunt facultăți sunt de inginerie.” a declarat Florin Drăgan, Rectorul Universității Politehnica din Timișoara.

“Ne-am implicat cu entuziasm și în acest an în organizarea acestei conferințe, considerată un reper în domeniul energetic, una dintre preocupările noastre pincipale ca și companie fiind aceea de a fi în permanent contact cu mediul academic, de cercetare și tehnologic. (…)La Delgaz Grid, în ultimii 20 de ani am investit peste 2 mld euro în rețelele noastre de distribuție și ne propunem ca până la finalul acestui deceniu să dublăm suma anuală investită. De asemenea, ne preocupă automatizarea sistemului de distribuție, ceea ce presupune integrarea de stații și posturi de transformare în sistemul SCADA, implementarea unui sistem inteligent de smart metering și implementarea unui sistem avansat de management al distribuției, pe care îl numim ADMS.” a declarat Grațiela Doroftei, Director Dezvoltare și Monitorizare Procese Electricitate în cadrul Delgaz Grid.

“CIGRE – Conseil Internationale des Grands Réseaux Électriques este o asociație dedicată expertizei în domeniul sistemelor electroenergetice și promovează schimbul de experiențe, transferul de cunoștințe și colaborarea între membrii săi. (…) Comunitatea noastră cuprinde peste 60 de Comitete Naționale din întreaga lume, formate din specialiști voluntari care se implică în activitățile pe care le organizăm: grupuri de lucru, comitete de studiu, evenimente cu profil tehnic, publicare de lucrări științifice și multe altele. CIGRE nu este o organizație de loby, nu reprezentăm operatorii de transport sau furnizorii de echipamente, ci întreaga industrie energetică. În prezent, suntem 12.000 de membri individuali, dintre care 33% sunt tineri profesioniști.” a transmis Philippe Adam, Secretar General CIGRE internațional, în cadrul conferinței.

“Am fost implicat activ în formarea echipei din cadrul hub-ului Siemens Energy de la București. Am început cu 200 de colegi, iar astăzi, după doar 4 ani, suntem 1400. În aproximativ un an și jumătate vom fi 200 de colegi, acoperind tot lanțul energetic. Ne propunem să contribuim la transformarea acestei industrii prin asigurarea unei energii care nu doar să fie accesibilă din punct de vedere financiar, ci și sustenabilă pe termen lung, oferind cantități suficiente pentru a susține dezvoltarea societății într-un mod responsabil și echilibrat. Scopul nostru este să creăm un sistem energetic durabil care să răspundă atât nevoilor curente, cât și celor viitoare ale societății.” a declarat Petru Rușeț, Managing Director Siemens Energy Romania.

Printre temele care vor fi abordate în cadrul RSEEC 2024, amintim: State of the technology for electric networks of the future; Digital Substations; Interconnected Power Systems; Power Electronics, FACTS; Hydrogen impact on grid planning; Smart cities; Cyber security; RES technologies; Energy storage; Energy efficiency; Challenges in education of power system workforce: Education and training, R&D programs; Green transition and clean technologies for power systems etc.

