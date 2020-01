A murit Cristina Țopescu. Cunoscuta vedetă TV avea doar 59 de ani

Cristina Țopescu a murit, au anunțat surse apropiate familiei, duminică seară. Fiica celebrului comentator sportiv avea 59 de ani.

Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară, în locuința ei. Echipajul de la ambulanță nu a putut face însă nimic pentru a o salva.

Vecinii spun că nu au mai văzut-o de aproximativ 3 săptămâni. Pe rețelele de socializare, de asemenea, fosta realizatoare tv nu a fost activă în ultimele zile. Ultima sa postare e datată de Crăciun.

Surse din anchetă spun că o vecină a sunat la 112, îngrijorată că nu mai știe nimic despre Cristina Țopescu din 19 decembrie. Echipajul de la Ambulanță a ajuns la locuința ei dintr-un complex rezidențial din Comuna Tunari.

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în pat. Era îmbrăcată în haine de noapte, mai spun surse din anchetă. Pe trupul neînsuflețit nu există urme de violență, cel puțin vizibile. Din primele evaluări, polițiștii nu exclud varianta ca fosta realizatoare tv să fi murit în somn.

”În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violența. Urmează Să se efectueze în cauză expertiza medico legală”, au transmis polițiștii într-un comunicat.

Cristina Țopescu a fost o prezentatoare de televiziune din România, fiica comentatorului sportiv Cristian Țopescu. Ea a murit la vârsta de doar 59 de ani. Cristina Țopescu a lucrat și la Antena 3, unde a realizat emisiunea Dincolo de știri.

Nascuta pe 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal cazuse in dizgratia regimului comunist, iar mama era plecata in Germania).

Dupa absolvirea Facultatii de Limbi straine, Sectia engleza-italiana, Cristina a dat meditatii, a fost corector la “Contemporanul” si a inceput sa scrie in revista “Cinema “.

Din cauza aceluiasi dosar la “Secu”, nu se putea angaja cu carte de munca.

S-a apucat sa traduca filme care circulau pe casete video. In 1991 a revenit la TVR, iar in momentul de fata este prezentator de stiri la Prima TV.

