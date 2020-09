A murit, după două săptămâni de suferință, fetița rănită în accidentul din prima zi de școală, de pe centura Lugojului

Fetita de numai 14 ani care a fost implicata in accidentul din prima zi de scoala, a murit.

Din pacate, dupa doua saptamani de lupta pentru viata, copila a fost declarata decedata. Pe 14 septembrie, masina condusa de o femeie a fost lovita in plin de un autotren care circula pe soseaua de centura, la intersectia cu strada Hezerisului. Mai multi martori sustin ca accidentul s-a petrecut in momentul in care femeia, care avea in masina trei copii, a incercat sa vireze la stanga pentru a merge spre autostrada. Primele cercetari facute de politisti indica faptul ca soferul nu s-a asigurat si nu a acordat prioritate autotrenului. Exista posibilitatea ca masina sa se fi oprit brusc in mijlocul drumului. Politistii au demarat cercetarile in acest caz imediat dupa accident. Fetita era din localitatea Secas si va fi inmormantata in Poiana Sibiului.

Sursa: Lugoj Info.ro

