A murit Petru Matusz, reputat medic și profesor la UMF ,,Victor Babeș” Timișoara

Petru Matusz, reputat medic și profesor la UMF ,,Victor Babeș” Timișoara, s-a stins din viață duminică.

Absolvent al Facultăţii de Medicină din Timișoara, Petru Matusz a fost profesor universitar din 1998, conducător de doctorat în specialitatea Anatomie din 2001. Profesor de Onoare la Facultatea de Medicină, Universitatea „Ovidius” Constanţa, medic primar Chirurgie Plastică şi Reparatorie din 1994, director Medical al Spitalului Clinic iudeţean de Urgenţă din Timişoara (1994-1996). preşedinte Filiala Municipiului Timişoara a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (1996 – 2004), preşedinte al Filialei Judeţului Timiş a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (2004-2012). director Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor (01.07.2012 – 21.01.2014) şi prorector pentru Cercetarea Ştiinţifică în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babes” din Timişoara (din 21.01.2014). Fostul inspector general al Inspectoratului Școlar Timiș, Dumitru Tomoni, îl evocă într-o postare pe pagina personală de Facebook.

„Am fost colegi la gimnaziu și la liceu, într-o clasă cu foate mulți absolvenți performanți, Petrică fiind indiscutabil un reper. Presimțind că timpul nu va avea prea multă răbdare cu el, s-a grăbit în toate: s-a decis din clasa a VII-a să facă medicina, a fost primul dintre noi cu un doctorat în științe, a parcurs toate etapele carierei universitare devenind profesor și conducător de doctorat, a străbătut lumea în lung și lat la congrese și conferințe internaționale, ducând faima școlii timișorene de medicină. La întâlnirile organizate la liceul din Făget…pleca primul! Chiar dacă și acum a plecat mult prea repede, a lăsat în urma sa o impresionantă carieră profesională: profesor universitar din 1998, conducător de doctorat în specialitatea Anatomie din 2001, profesor de Onoare la Facultatea de Medicină, Universitatea „Ovidius” Constanţa, medic primar Chirurgie Plastică şi Reparatorie din 1994, director Medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara (1994-1996), preşedinte al filialei municipiului Timişoara a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (1996-2004), preşedinte al filialei judeţului Timiş a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (2004-2012), director al Departamentul de Cercetare si Management al Granturilor (2012 – 2014) şi prorector pentru Cercetarea Ştiinţifică în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babes” din Timişoara (din 21.01.2014). A elaborat numeroase lucrări şfinţifice, dintre care: 174 comunicate; 202 publicate în rezumat, 99 lucrări publicate în extenso. În calitate de autor sau coautor a redactat 53 de capitole în tratate şi monografii. A fost prim autor sau coautor la 51 de monografii. A fost membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale din Romania, Societatea Anatomiştilor din România (Membru Fondator, Secretar General 1998-2012), Asociaţia Româna de Anatomie Clinică, Asociaţia Română a Chirurgilor Plastici, Societatea Română de Microchirurgie Reconstructivă (Membru Fondator), Societatea Română de Morfologle, Societatea Română Flebologie, International Committee of Symposia of Morphological Sciences (Delegat 2002; Membru din 2008), International Federation of Associations of Anatomists (IFAA) (Romania national representative), European Association of Clinical Anatomists (EACA), American Association of Anatomists (AAA), American Association of Clinical Anatomists (AACA), Panamerican Association of Anatomy, Uniunea Medicală Balcanică (UMB), Anatomische Geselschaft, Brazilian Society of Anatomy (SBA). Membru al Colegiului de redacţie al revistelor: Folia Anatomica, Anatomy (International Journal of Experimental and Clinical Anatomy), Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, Argentine Journal of Clinical Anatomy, Journal of the Anatomical Society of India, Journal of Anatomy and Embryology, Clinical Anatomy. A primit numeroase premii și distincții: Medalia „Nicolae Kretzulescu”, 2003; Diploma de Excelenţă a Societăţii Anatomiştilor din România, 2003; Premiul „Leonardo da Vinci” International Committee on Symposia on Morphological Sciences, 2008; Australian and New Zealand Association of Clinical Anatomy, Annual Meeting – Best Overall Poster Presentation, 2009; „Profesor Bologna”, 2011; „Visitante Ilustre” Facultade de Medicina, Universidat Nacional de Tucuman, Argentina, 2011; „Visiting Professor” St. Georges University, Grenada, West Indies, 2013 şi 2014.

PS

În dimineața zilei de 8 august 2020, la foarte puțin timp după ce am deschis ochii și am realizat că sunt într-o rezervă de spital, l-am văzut pe doctorul Petru Matusz. Aflase de accidentul meu și venise să mă încurajeze. M-a asigurat că sunt „pe mâini bune” și că totul va fi bine, dar trebuie să am răbdare. L-am crezut, am sperat și am avut răbdare. În cele două luni de spitalizare, în momentele dificile prin care am trecut, Petrică mi-a fost de mare ajutor, uneori singurul sprijin. De aceea, îți mulțumesc Petrico, te asigur de veșnică recunoștință și-l rog pe bunul Dumnezeu să te aibă în grija Sa. Rămas bun, coleg drag!”, a scris Dumitru Tomoni, pe pagina sa de Facebook.

Comentarii

comentarii