A murit Vasile Sita, fostul viceprimar al orașului Făget

Fostul viceprimar al orașului Făget, Vasile Sita, s-a stins din viață marți, la vârsta de 59 de ani. Vasile Sita a ocupat funcția de viceprimar al orașului Făget timp de un deceniu, în perioada 2009-2019.

„Astăzi s-a stins din viață, la numai 59 de ani, Vasile Sita, viceprimarul orașului Făget în perioada 2009-2019. În tot acest timp, nu numai că am format o echipă, ci am legat și o strânsă prietenie. Din 2009 până în prezent, tot ce am realizat pentru orașul nostru, am făcut împreună. Am reușit în tot acest timp să trecem cu bine peste toate greutățile ivite și datorită spiritului gospodăresc și a optimismului debordant care l-au caracterizat pe Vasile. Amintirea lui, însă, nu va rămâne numai în lucrurile importante pe care le-am realizat împreună în Făget, lucruri care se văd la tot pasul, ci se va păstra vie mai ales în conștiința și în inimile noastre. Drum lin spre cer, Prieten drag!”, este mesajul transmis de către Marcel Avram, primarul orașului Făget.

Comentarii

comentarii