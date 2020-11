A plecat Robu din primărie, dar „funcționara rebelă” rămâne „izolată, fără fișa postului, fără sarcini de serviciu și fără acces la documente”

Mirela Toc, funcționară a Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Timișoara, sancționată în timpul mandatului lui Nicolae Robu, a rămas în aceeași situație și după ce s-a schimbat primarul. Dacă înainte, consideră aceasta, era discriminată pentru că prezenta corupția din primărie, acum, ea se declară dezamăgită că noul primar, Dominic Fritz, nu îi bagă în seamă cererile.

În timpul mandatului lui Robu, în special în ultimii doi-trei ani, aceasta a fost pedepsită de fostul primar, spune ea, pentru că ar fi făcut publice mai multe documente, precum contracte și note interne. A fost și trimisă în fața Comisiei de disciplină, pentru că ar fi stat în timpul serviciului pe rețele de socializare. Totuși, printre probele anexate propunerii de sancționare, semnate de Robu ca urmare a unei informări a lui Cătălin Iapă, apărea și un raport de monitorizare a traficului web de pe un calculator care se presupunea a fi al funcționarei. Însă, IP-ul calculatorului verificat ar fi fost altul decât cel al funcționarei cercetate disciplinar… Acesta mai contesta și numirea membrilor Comisiei de disciplină. Până la urmă, a fost și sancționată.

În octombrie, însă, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după verificări la primărie, i-a transmis acesteia că, și dacă calculatorul avut în vedere în acel raport ar fi fost al ei, i s-ar fi prelucrat și colectat nelegal date cu caracter personal, din moment ce nu a fost înștiințată că activitatea la calculator îi este urmărită, lucru care trebuia consimțit și de ea. ANSPDCP îi recomanda chiar să se adreseze instanțelor.

Acum, în instanță, la procesul intentat fostului primar Nicolae Robu, ar fi trimis un răspuns actualul primar Dominic Fritz. Despre acest răspuns, Mirela Toc spune că este „dezamăgitor”. În plus, mai reclamă aceasta, actualul primar, până acum, nici nu i-a băgat în seamă cererile și propunerile, cu toate că s-au întâlnit și fizic, dar i-a și trimis un memoriu pe e-mail.

Contactată de Ziua de Vest, în legătură cu situația sa, Mirela Toc a explicat: „În 4 noiembrie i-am scris și i-am cerut fișa postului, sarcini de serviciu ca și ale colegilor, acces la documente. Eu, în continuare, sunt într-un birou singură, iar ceilalți colegi sunt separat de mine. Eu nu am acces nici măcar, de exemplu, la fișa tehnică a firmei TransClean (cea cu care Primăria Timișoara are contract pentru deșeurile vegetale – n.r.), pe care eu am cerut-o pe Legea 544 (a informațiilor de interes public – n.r.). Trebuia să fie publică, dar nici așa nu am primit-o să o citesc, cu toate că am cerut-o anul trecut. La fel, oferta tehnică și financiară a firmei Brantner (cea cu care primăria are contract pentru salubrizarea stradală – n.r.). Nu mi se pare legal și normal să fiu supusă aceluiași tratament ca și cel aplicat de domnul Robu”.

În legătură cu procesul ne-a spus: „Am fost extrem de șocată când am citit răspunsul la interogatoriu. Eu am contestat cercetarea disciplinară și sancțiunea aplicată de domnul Robu. Domnul Robu avea timp de o lună de zile până când îi expira mandatul să trimită un răspuns. Nu a făcut-o, dar a l-a trimis domnul primar Dominic Fritz, cel care nu avea calitate în proces. Eu am dat în judecată «primarul municipiului Timișoara Nicolae Robu», nu doar «primarul municipiului Timișoara», în general. Eu am fost surprinsă neplăcut, că deși în rapoartele Curții de Conturi apar nereguli, facturi fictive și toate cele – au apărut în presă – , dar în acel răspuns la interogatoriu, pe care o să îl fac public, dar nu acum, scria că șeful Biroului Salubrizare își îndeplinește atribuțiile. Păi, dacă mergi prin oraș și vezi cum sunt străzile, în continuare nemăturate, ca în mandatul domnului Robu, și sunt aceleași probleme la salubrizare, îți pui un semn al întrebării dacă se va schimba ceva sau rămânem cum am fost în ultimii ani. Sunt foarte dezamăgită…”.

Mirela Toc mai spune că s-a întâlnit și fizic cu Dominic Fritz în primărie, dar acesta, acuzând lipsă de timp, a sfătuit-o să îi trimită un e-mail. Din câte spune ea, Fritz știa de situație ei. Până în acest moment, mai spune funcționara, nu a primit răspuns. „I-am trimis un text de 10 pagini, cu ce ar trebui să se facă. I-am scris și despre documentele cerute și fișa postului și atribuțiile de serviciu. I-am spus și despre dispoziția de numire a membrilor Comisiei de Disciplină, și aceasta ilegală. Sunt foarte curioasă dacă îmi va răspunde”, a adăugat Mirela Toc.

