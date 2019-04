A scăpat cu viață, ca prin minune, după ce s-a răsturnat cu camionul

Un sofer a scapat ca prin minune cu viata dupa ce camionul pe care il conducea s-a rasturnat la intrarea in localitatea Jabar dinspre Lugoj. Soferul camionului a intrat intr-o curba cu viteza si din cauza incarcaturii a facut balans si s-a rasturnat. Barbatul de loc din Moldova Noua, Caras-Severin, nu a putut face mai nimic, astfel ca masina s-a rasturnat in afara partii carosabile, intreaga greutate fiind imprastiata langa sosea. O ambulanta si un echipaj de descarcerare au ajuns imediat la locul accidentului iar, din fericire, soferul a scapat fara nicio zgarietura, si asta in ciuda faptului ca din cabina nu a mai ramas mare lucru. Camionul incarcat cu piatra a plecat din zona Faget si trebuia sa ajunga langa Timisoara, la Timiseni-Sag, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii