A venit sezonul rece, s-au schimbat și preferințele de vin. Crama Dradara mizează pe cel roșu

A trecut toamna, s-au cules strugurii, iar producătorii au început îmbutelierea sortimentelor cu care „atacă” sezonul rece. Odată cu scăderea temperaturilor, spun aceștia, este evidentă și schimbarea preferințelor de consum. În general, vorbim de o trecere de la vinuri mai ușoare, de obicei albe sau roze, la vinuri roșii. Cei de la Crama Dradara – Podgoria „Dealul Mocrii” s-au adaptat cerințelor pieței și au lansat o ediție limitată de Fetească Neagră 2019. Sunt doar 2.700 de astfel de sticle disponibile în magazinele partenere.

Feteasca Neagră 2019 s-a alăturat gamei premium a Cramei Dradara în septembrie, în cadrul Salonului Millesime Oradea. Tot de curând, producătorul și-a extins și rețeaua de distribuție. Deja de câteva săptămâni încoace, vinurile producătorului pot fi achiziționate, în Timișoara, de la Enoteca de Savoya, The Wine Guy, Bibliotheka, N’Joy și The Store. În Arad, acestea sunt disponibile la Methexis, RedChili și The Store, în timp ce la Oradea se găsesc la Li-quore și WineDine.

Pentru a-și atrage clienții cu o selecție cât mai largă, Dradara va scoate pe piață, tot în ediție limitată, și un Merlot. Pe de altă parte, în continuare, iubitorii de vin pot savura și Cabernet Sauvignon 2018 produs la Podgoria „Dealul Mocrii”, care, potrivit producătorului, „încă se ține foarte bine în sticlă”.

Povestea Cramei Dradara a început în 2014. Adrian Alexa, descendent al unei familii de viticultori, și-a dat seama că poate face și el o pasiune din producerea vinurilor. Cu toate că avea oricum o afacere prosperă, rădăcinile familiale l-au readus spre Dealul Mocrii, în Valea Minișului, zonă viticolă faimoasă încă din vremea Imperiului Austro-Ungar. Astfel, în 2018 a fost îmbuteliată și prima sticlă de vin.

