AARON CROW – iluzionistul misterios care farmecă lumea cu magia sa uimitoare, vine la Timișoara

“TIME FOR MAGIC” îl aduce pe Aaron Crow pe scena Festivalului Internațional de Magie de la Timișoara, care va avea loc în perioada 3-7 octombrie. După ce a înmărmurit publicul prezent la prima sa apariție în România în cadrul ediției de debut a “Time for Magic”, Aaron Crow se întoarce cu un NOU show.

“Faptul că Aaron Crow va fi din nou în Magic Gala Show de la Timișoara se datorează exclusiv publicului. Am avut reacții extraordinare ale spectatorilor care ne-au solicitat să îl readucem pe scena festivalului. Adevărul este că, ce a făcut Aaron Crow la prima ediție a Festivalului Internațional de Magie “Time for Magic” nu s-a mai văzut la Timișoara. Pentru cei care vor să îl revadă, dar și pentru cei care vor să îi descopere magia, iluzionistul Aaron Crow vine în octombrie la Timișoara ca să eclipseze scepticii și să extazieze pasionații de imposibil.”, Minodora Magică, project manager.

În acest moment, belgianul, numărul 1 mondial la Danger Magic, este considerat unul dintre cei mai străluciți și talentați iluzioniști ai timpurilor moderne. Cunoscut și sub numele de The Silent Mentalist, The Warrior sau Mystical, Aaron Crow face senzație în întreaga lume prin creațiile sale originale. Mentalist, magician și danger – act, belgianul este cunoscut pentru aparițiile sale la „Le Plus Grand Cabaret Du Monde”, Britain’s Got Talent și America’s Got Talent.

Cu un stil distinctiv și o prezență carismatică, Aaron Crow a redefinit iluzionismul tradițional, realizând o combinație perfectă între mister, suspans și tehnica de manipulare a obiectelor. Într-o lume în care tehnologia și efectele speciale domină spectacolele de divertisment, belgianul Aaron Crow reușește să păstreze tradiția iluzionismului clasic, în care mâinile magului sunt unica armă de a hipnotiza publicul.

“Ceea ce îl face pe Aaron Crow un magician unic este abilitatea sa de a combina elemente de iluzie, teatru și pericol. Pe lângă talentul său excepțional, Aaron Crow este un artist extrem de dedicat și pasionat. Ore întregi de antrenament și perfecționare sunt investite în fiecare detaliu al actelor sale, iar rezultatul final vorbește de la sine.”, Lorenzo-Cristian, inițiatorul Festivalului “Time for Magic”.

Astăzi, Aaron Crow este superstarul AMERICA GOT TALENT cu peste 500.000.000 de vizualizări online. Este un artist extraordinar care a susținut show-uri în peste 80 de țări. Pentru creațiile sale originale, Aaron Crow este râvnit de cei mai importanți producători de show-uri de televiziune din lume. De altfel, artistul are colaborări cu peste 30 de emisiuni TV în prime time, realizate pe toate continentele, iar audiențele îi întăresc valoarea.

De-a lungul carierei sale, Aaron Crow a câștigat nenumărate premii, dintre cele mai râvnite în lumea magiei – primul loc în Magia Mentală la Campioanatele Mondiale de Magie, premiul pentru carieră la „Le Mandraque d’or” la Paris – Festivalul Internațional de Iluzionism și Presdigitație, un Oscar al magiei și „The International Brand Personality Award”, acordat anterior unor personalități precum Steve Jobs, Nelson Mandela sau Lionel Messi.

În octombrie 2023, la Sala Constantin Jude (fostă Olimpia), Festivalul internațional de magie din Timișoara îl aduce aici, doar pentru voi pe campionul Aaron Crow! La TIME FOR MAGIC – Vom eclipsa scepticii și vom extazia pasionații de imposibil.

“Time for Magic” are loc între 3 și 7 octombrie. Spectacolele vor fi în 3 limbi și se vor desfășura pe mai multe scene din Timișoara:

3 octombrie – Spectacol de Magie în Limba Germană la Cinema Victoria

3 octombrie – Spectacol de Magie în Limba Engleză la Sala Capitol a Filarmonicii Banatului

5 octombrie – CloseUp Magic și Street Magic (intrarea liberă, urmează să anunțăm locația)

5 octombrie – Fun Club cu întrebări și povești despre arta iluzionismului spuse de însuși faimoșii magicieni (intrarea libera, urmează să anunțăm locația)

5 octombrie – Human Demonstration, o mega iluzie outdoor (intrarea liberă, urmează să anunțam locația)

7 octombrie – MAGIC GALA SHOW cu Campionii mondiali și Superstarurile Internaționale, toți pe aceeași scenă la Sala Sporturilor Constantin Jude.

Atenție! Primele 200 de bilete sunt la 50% reducere.

