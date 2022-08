ABA Banat și CJ Timiș vor avea stabilite obligații clare în întreținerea pistei de biciclete de pe malul Begăi, spre Serbia

La jumătate de an de la preluarea pistei de biciclete de pe malul Begăi, părțile implicate în acord stabilesc în sfârșit și drepturile și obligațiile acestora legate de administrarea pistei respective. Pe scurt, ABA Banat, rămasă proprietară pe pistă, se va ocupa cu tunsul ierbii de pe digul unde a fost realizată pista respectivă, în timp de CJ Timiș se va ocupa cu întreținerea asfaltului pistei.

Administrația Bazinală de Apă Banat taie iarba pe dig, asigură scurgerea apei, deblocarea de gheață și zăpadă a lucrărilor, iar Consiliul Județean Timiș va asigura întreținerea asfaltului pistei, a acostamentelor fără iarbă, a locurilor de popas sau a barierelor. Toate acestea se vor stabili prin intermediul unui ”Acord De Parteneriat privind valorificarea comuna a potentialului turistic transfrontalier al Pistei de cicloturism de-a lungul râului Bega in aval de Timișoara”.

Pista respectivă a fost realizată pe un proiect european, de către ABA Banat, dar ulterior finalizării duratei de implementare instituția a anunțat că nu mai are posibilitatea de a întreține pista respectivă, pentru că nu are în obiectul de activitate o asemenea acțiune. După numeroase discuții și dispute, Consiliul Județean a preluat administrarea pistei, dar nu și proprietatea acesteia https://debanat.ro/2022/03/cj-timis-preia-de-la-apele-romane-intretinerea-dar-nu-si-proprietatea-pistei-de-biciclete-de-pe-malul-begai_363661.html.

Acum, la luni bune de la preluare, se vor stabili clar și obligațiile părților.

Drepturilie şi obligaţiile Partenerului 1 vor fi: Intretinerea covorul vegetal prin cosire pe dig si albii majore, până în limita pistei de biciclete; Efectuarea de lucrari care sa asigure scurgerea apelor: consolidari de maluri, curatiri de vegetatie acvatica, etc., despotmolirea lucrarilor de arta din corpul digului, nivelarea ogaselor si a musuroaielor de pe diguri, deblocarea de gheata si zapada a lucrărilor; Efectuarea de lucrări, altele de cele menționate anterior, la dig si albia râului prevăzute de acte normative în sarcina partenerului 1; Menținerea in stare de functionare a stăvilarelor din corpul digului; Manevrarea mecanismelor de la lucrarile hidrotehnice (noduri hidrotenice sau subtravesări in corpul digului); Executarea lucrărilor de întreținere-reparatii prin lucrări de completări terasamente, înierbări, vopsitorii la mecanismele hidromecanice/hidroelectromecanice; Raportarea oricăror avarii la lucrările hidrotehnice; Citirea si transmiterea nivelelor la mire si forajele din zona adiacenta canalului Bega; Supravegherea, identificarea si raportarea eventualilor contravenienti la Legea Apelor (exemplu: circulatia pe diguri si baraje); Sesizarea si raportarea oricăror poluări accidentale; Depozitarea, conservarea si gestionarea materialelor si uneltelor din stocul de apărare si producție; Asigurarea de sprijin tehnic de specialitate privind lucrarile de intretinere efectuate de catre ceilalti parteneri, ce au legătura cu gospodărirea apelor; Participarea la masurile de atenuare/reducere a poluarilor accidentale; Participarea la întocmirea de către Parteneri a documentațiilor tehnice sau alte documentații necesare în cazul în care se impune efectuarea anumitor lucrări de reparații/intervenții asupra pistei de biciclete sau a componentelor acesteia; Participarea prin personal calificat la intervențiile/reparațiile de orice fel executate asupra pistei de biciclete, în vederea asigurării integrității și menținerii în siguranță a digului de protecție împotriva inundațiilor; Informarea permanentă și colaborarea, acolo unde este posibil, cu Partenerii legat de toate activitățile menționate mai sus; Participarea la acțiunile de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor, cât și alte fenomene hidrometeorologice periculoase; Acordarea dreptului pentru Partenerul 2 ca acesta să realizeze lucrările prevăzute la pct.4.2.; Permiterea accesului publicului pe pistă pe toată durata derulării acordului și pe o perioadă de minim 5 ani de la încetarea acestuia.

