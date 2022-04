Abel Aioane din Giulvăz, Timiș, a impresionat Copenhaga

Abel Aioane este din Giulvăz, județul Timiș, și a plecat de aproape 4 ani, în Copenhaga, Danemarca, unde este student.

“Nu vreau să fiu nici arogant, dar găsesc că e o oportunitate de a le vorbi celor de acasă și ai face mândri prin ce fac eu, în Danemarca, mai ales pentru copiii de la mine din sat, o fac”, spune Aioane.

Bănățeanul din Giulvăz scrie des despre România acolo, pentru danezi, și are un blog la ziarul facultății, link. Mai scrie și pentru Republica.ro destul de regulat, link.

În ultimul articol și pentru CBS Wire, dar și pentru Republica a scris despre copiii de la Giulvăz, a primit feedback pozitiv de la ei, iar consătenii de asemenea s-au bucurat. (aici, engleza și română)

Acum o săptămână, Aioane a fost nominalizat să fie unul dintre studenții români din străinătate pentru premiile de anul acesta ale Ligii Studenților Români din Străinătate categoria Științe sociale, link.

“Mă bucură mult să aduc cinste satului dar și regiunii de unde sunt. Vreau să fie mai degrabă un mesaj încurajator pentru tinerii și copiii din mediul rural, că se poate!

Un mesaj motivator, care să îi încurajeze și să-i facă să viseze.

Asta am încercat și când am fost la școala din sat iarna asta și voi continua s-o fac. No need to reply dacă nu e relevant și mulțumesc din nou”, mai spune tânărul Abel Aioane din Giulvăz, județul Timiș.

