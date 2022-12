“Abia după ce ne așezăm în Schengen, facem parte cu adevărat din lumea civilizată!”. Interviu TL Virgil Melnic, avocat, expert și fost raportor al Comisiei Europene în România

Domnule Virgil Melnic, de ce ar trebui ca România să fie acceptată în Schengen?

VM: Domnule ziarist, Miron, dv. stați de vorbă cu thought leader Virgil Melnic adică lider de gândire revaluare Brussels 2000. Format de Vest și No Name în România. Țara noastră trebuie acceptată în Schengen fiindcă Dacia/România este a Europei de mii de ani. Dacia ar fi primit acum peste 2000 de ani tribut de la Imperiul Roman pentru a-i lăsa în pace. Privind pe o hartă mai veche, citim realitatea avem caii migratorilor ce s-au zbenguit în toată Europa de le crăpau copitele pân-ce au ostenit și așa s-au odihnit ei hunii inclusiv în Ardeal. Viteazul hatman cazac Bogdan Hmelnițchi a semnat în 1654 la Pereiaslav tratatul cu Rusia Kieveană și a devenit vasalul Rusiei Ortodoxe ca să scape de polono-lituanienii catolici ce năvăleau în neștire. Abia după 337 de ani prin 1991 au scăpat de vasalitate. Puțină istorie nu strică: Rusia Kieveană există din secolul IX și s-a întărit sub conducerea vikingilor /varegii. Insist cu Hatman Hmelnițchi? Dați la o parte consoanele și aflați Melnic!

Ce ar avea de câștigat cetățeanul român de rând ?

VM: Toată lumea câștigă. Nu mai există control – ăla la graniță – dar există altfel peste tot în lume o supraveghere continuă. Nu mai poate omul fura că-l citește orice aparat condus de curentul electric. Cetățeanul va avea parte de stat de drept, avem infractorii care eventual sunt judecați identic, prejudicii recuperate, avem corecții efectuate nu doar visate. Într-un cuvânt abia după ce ne așezăm în Schengen facem parte cu adevărat din lumea civilizată. Apoi într-un ritm dictat de voința nației – vrem nu vrem – respectăm legea. Azi e așa un vodevil.

Cine ar fi de vină că România nu a intrat în Schengen?

VM: Intrăm, stați liniștit. Totul e joc de scenă, politică la interes. Austria nu poate singură să se opună, dar vrea să atragă atenția asupra unor chestiuni delicate, războiul, dar și migrația. Austria e o țară neutră acordând ajutor umanitar cetățenilor Ucrainei. Afacerile cu Rusia sunt pentru Austria prioritare. Trebuia să atragă atenția tuturor asupra realității. Dacă Președintele Biden avea pe 2 decembrie un dinner la Casa Albă cu președintele Macron e timpul ca și ăștia mai mici să ia aminte. Încet-încet trebuie ca negocierile de pace să înceapă. România al cărui președinte părea uneori cel mai viteaz poate și pe loc repaus. Adică ușurel. Schengen cu granița la noi și Ukraina dă năvală spre Viena ce facem? Nu-i mai bine o pace?

Ce părere aveți de motivațiile aduse de politicienii din Austria, ca să nu ne accepte în spațiul Schengen?

VM: Motivații nu există, doar pretexte, doar interese politice. Austria este însă țară serioasă la maximum. Dacă ei profită în afaceri o fac pe seama slăbiciunii noastre. Lemnele pădurilor noastre nu s-au vândut singure. Întrebați-l pe vodă Traian și pe urmașul lui că ăștia patronau rețelele ce tăiau pădurile controlând inclusiv transportul la vamă apoi bani la partid Austria înainte de vodă Traian avea un comportament exemplar. Dăm cuvântul cui știe asta.

Mister X. Da, Austria este un fost imperiu, dar o țară corectă. Garantez spusele mele, tăiatul ilegal a fost patronat de români începând cu 2006. Tot ei au falimentat și industria lemnului. Menționez vizita (ne)oficială la Timișoara și dinner doar 4 participanți….! Credeți-mă, eram dedicați unei discuții serioase și nu furam lemne. Era sfârșit de mileniu. După noi potopul. Menționez și perla balneară Herculane faliment. Consulul în vizită și ei se băteau. Montaj. Astăzi noi ascultăm ce ne zice președintele nostru, cancelarul Austriei. Pe cine să-l credem?

Care ar fi avantajele Uniunii Europene cu România în spațiul Schengen?

VM: Win-Win situation. Toată lumea câștigă mai puțin ilicitul. Vom avea justiție, chiar dacă vom primi ca magistrați și cetățeni de altă naționalitate, din altă țară UE. Azi un român e ales primar în Italia ori Spania. Dacă de acolo vine cineva cum greșim? Schengen?

