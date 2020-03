Abordări diferite ale liderilor politici din Timiș față de demisiile cadrelor medicale. De la ”avem nevoie de voi”, la ”nu e în regulă să dezertăm în timp de război”

Abordări diferite ale liderilor politici din Timiș, în cazul celor 13 persoane care au demisionat de la Spitalul CF Timișoara. Din partea PSD, președintele CJT Călin Dobra, face un apel către personalul medical, prin care le transmite că ”avem nevoie de voi!”. Pe de altă parte, liderul PNL, Nicolae Robu, spune că ”nu e în regulă să dezertăm în timp de război”.

”Medici, asistente, brancardieri, infirmiere, ambulanțieri, eroi ai sistemului sanitar, AVEM NEVOIE DE VOI!

Știu că vă e frică, știu că aveți familii. Și eu am… În ultimele săptămâni, îi văd rar pe cei dragi și mi-e dor de ei. Foarte dor… mai ales de fetița mea. Fac asta ca să-i țin sănătoși. Nu plec acasă. NU ACUM. Nu pot să-i abandonez pe cei pe care pot să îi ajut. PE VOI!

Știu că sunt lipsuri. Mereu au fost. Sistemul e unul îmbătrânit, nepregătit pentru o astfel de luptă. Trebuie să fim sinceri. Dar, îl putem învinge. Se fac eforturi supraomenești. Nevoia voastră de protecție trebuie să fie pe primul loc. Înțeleg asta și muncim din greu să umplem golurile.

Noi cumpărăm echipamente de protecție și încercăm să suplinim nevoile. Nici asta nu e ușor. Nu mai contează că spitalul nu-știu-care aparține nu-știu-cui. Toate autoritățile – și în primul rând Ministerul Sănătății – au obligația să țină cont de aceste nevoi esențiale. Nu trebuie să vă lăsăm vulnerabili, să vă punem sănătatea în pericol. Nimeni nu vrea asta. Am fi inconștienți. Nu mai există (sau cel puțin așa ar trebui) orgolii politice. Nu avem loc și timp de ele acum. AVEM ÎNSĂ NEVOIE DE VOI!

DE VOI, cei care puteți să controlați virusul acesta. Să îl țineți sub control. Să redați speranța.

VOI ne faceți bine! Fără voi intrăm într-un joc de domino. După prima piesă căzută, cad toate, fără excepție. Nu abandonați!

Timișoara e un centru foarte important de combatere a pandemiei. Aici s-au înregistrat până acum cele mai mari succese la nivel național. MULȚUMIM! Vin însă săptămâni grele. O știu și eu, o știți și voi.

Vă asigur că CJ Timiș se va implica la nivel maxim pentru ca personalul medical și unitățile medicale din județ să poată lupta în continuare cu succes contra pandemiei.

Doar ÎMPREUNĂ SUNTEM PUTERNICI!”, transmite Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, are o abordate total diferită: ”Am fost informat ca 10 infirmiere si 3 asistente au anuntat ca isi dau demisia, pentru ca le e teama ca au copii, au parinti in intretinere. Nu cred ca e in regula sa dezertam in timp de razboi. Trebuie sa procedam cu intelegere si sa incercam sa ii incurajam pe cei care sunt mai slabi de inger. Ii indemnam sa se uite la confratii lor de breasla. Eu dau exemplu Spitalul Victor Babes, ca acolo e vorba de daruire si competenta. Cum spune domnul Musta, doamna manager Voichița Lăzureanu, toti isi fac datoria acolo. Ei au facut dovada si a competentei, prin faptul ca au reusit sa insanatoseasca un numar mare de oameni. Sunt si pierderi de vieti omenesti, oameni cu cobormiditati, care nu au mai putut fi salvati. E o nenorocire”.

