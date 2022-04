Academie de fotbal din Ucraina, primită cu braţele deschise la Sânandrei

Biarena Sânanderei s-a alăturat eforturilor de sprijinire a refugiaţilor din Ucraina, primind 40 de copii de la academia de fotbal Ruh Lviv. Sunt copii cu vârste între zece şi 17 ani, care au venit în România alături de staful echipei, cu speranţa că se pot antrena şi pot avea meciuri.

„Antrenorul de fotbal de la Biarena Sânandrei a fost la un turneu în Polonia. Acolo s-a cunoscut cu antrenori de la Lviv. După ce a început războiul, ne-au sunat şi au întrebat dacă putem să-i ajutăm. Stau la noi de vreo două săptămâni. Sunt copii între zece şi 17 ani. Săptămâna viitoare urmează să mai vină 25 de copii, de la 9 la 11 ani. Avem 45 de camere de cazare. Ei voiau să trimită 150 de persoane, dar nu avem condiţii pentru un număr aşa mare. Încercăm să le oferim tot ce putem noi. Cei de la prefectură şi Direcţia pentru Copii au propus să fie mutaţi într-un cămin al Politehnicii, dar ei nu vor să plece de aici. Copiii nu au nicio vină că e război la ei. E normal să-i ajutăm”, a declarat Liviu Gherman, managerul de la Biarena Sânandrei.

Academia Biarena le oferă copiilor cazare, trei mese pe zi şi tot sprijinul pentru antrenamentele juniorilor.

„Nu vreţi să ştiţi cât sunt ce civilizaţi aceşti copii. Sunt bine crescuţi şi educaţi. Şi eu am copil, sunt părinte, dar cred că noi facem o mare greşeală, că nu-i ţinem un pic mai din scurt. Le oferim mult prea multe. Organizez turnee de zece ani, de când am baza sportivă. Am văzut foarte mulţi copii. nu ştiu de ce, suntem mai dificili. Eu nu am mai văzut aşa copii educaţi ca cei din Ucraina. Fiecare îşi adună farfuria după masă, lasă curăţenie prin camere, sunt foarte ordonaţi. Avem mese de biliard şi de tenis de masă. Nu urlă nimeni, nu se ceartă nimeni. Vorbesc frumos. Sunt foarte disciplinaţi. E altceva. Şi uite aşa dăm şi răspunsul de ce nu avem sport! Doar cu distracţie şi şmecherie nu merge”, a mai declarat Liviu Gherman.

Primele meciuri amicale ale ucrainenilor

De când a început războiul în Ucraina, juniorii de Ruh Lviv au avut ocazia să joace pentru prima dată un meci amical. Cei de 12-14 ani au jucat, duminică, pe terenul de la Sânandrei, contra echipei Electrica Timişoara, iar cei de 15-16 ani cu Colterm Timişoara. Cei mici au mai jucat sâmbătă cu Ghiroda.

„Clubul de seniori a fost înfiinţat în anul 2004. A început activitatea de la zero, fiind înscrisă iniţial în campionatul municipal. Apoi echipa a promovat în cel de raion, regiune şi treptat în liga a III-a, a II-a şi de trei ani joacă în prima ligă ucrainean. Finanţatorul clubului este un om de afaceri local, Grigori Koslovski. El iubeşte fotbalul, de aceea investeşte. Academia a început să funcţioneze de abia anul trecut. Este o academie ultramodernă, cu toate facilităţile de care au nevoie jucătorii”, a declarat Volodimir Bezubyak, antrenorul principal al Academiei Ruh Lviv.

Volodimir Bezubyak a jucat fotbal la Karpaty Lviv, echipă pe care a şi antrenat-o apoi. Spune că a jucat şi împotriva echipei lui Mircea Lucescu.

„Am antrenat Karpaty atunci când a jucat în liga a doua, dar am fost o perioadă şi antrenorul principal şi în liga întâi. Pot să spun că am jucat un meci împotriva lui Mircea Lucescu, care antrena în perioada respectivă Sahtior Doneţk. Am pierdut acel meci după un gol primit în ultimul minut. În 2018, un elev de-al meu a devenit campion mondial cu lotul naţional de juniori, motiv pentru care mie mi s-a acordat titulul de antrenor emerit. După ce am antrenat echipa mare, m-am reîntors la copii. De anul trecut am trecut la Academia de fotbal Ruh. Sunt 150 de copii care se pregătesc şi învaţă să joace fotbal”, a mai spus Bezubyak.

